В Балашихе стартовало строительство многопрофильного госпиталя

Фото: Ирина Мальцева
«Многопрофильная больница будет состоять из шести блоков, в которых будут находиться приёмное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, операционный блок, сердечно-сосудистый центр, отделение торакальной хирургии, урологии, гинекологии, офтальмологии, общей неврологии, медицинской реабилитации, гастроэнтерологии, колопроктологии. Также в одном из блоков разместятся отделение неотложной хирургии, травматологии, общей хирургии, гнойной хирургии, гематологии, пульмонологии, эндокринологии», — отметил корреспондент.
Читайте также:
В Красногорске стартовало строительство подземного перехода у ЖК «Большое Путилково»
В Пушкине завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
В Люберцах завершилось строительство взрослой поликлиники