Строитель из Краснодара выиграл в лотерею более 25 млн рублей после вещих снов
Житель Краснодара выиграл в лотерее суперприз в размере 25 110 426 рублей. Мужчина принял решение купить лотерейные билеты, копая яму на стройке, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на «Столото».
«Житель Краснодара Петр У. в один из пасмурных дней решил поучаствовать в лотерее, купив билеты на ранее выигранные деньги. И по результатам 331963-го тиража счастливчик выиграл суперприз — 25 110 426 рублей», — рассказали представители «Столото».
Отмечалось, что инжеренеру-сторителю Петру в текущем году дважды снилось о крупном выигрыше, а его жене за неделю до знаменательного события тоже снился сон о переменах в жизни. Со слов победителя, выпавшее в билете число 12 является для его семьи судьбоносным
«Наш ребенок родился 12-го числа, мы поженились с супругой 12-го, и сейчас идет двенадцатый год с нашего знакомства», — уточнил мужчина.
Счастливчик заранее распланировал выигрыш, поскольку был на 99% уверен, что когда-нибудь ему улыбнется удача. Он сразу понял, что призовые средства потратит на погашение кредитов на автомобиль, а еще на строительство дома. У семьи уже есть участок, однако они планировали возвести на нем собственный дом, что теперь Петр и реализует.