«Покутить в Одессе»: Симоньян раскрыла общую с находящимся в коме Кеосаняном мечту
Симоньян заявила, что они с Кеосаяном мечтают отдохнуть в Одессе
В конце декабря прошлого года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Проблемы с сердцем у режиссера уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.
Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян не теряет надежды, что ее возлюбленный проснется. Она неоднократно просила поклонников помолиться за режиссера.
В своем Телеграм-канале главный редактор RT часто общается с фанатами и рассказывает о состоянии мужа. Сегодня одна из неравнодушных отметила, что Маргарита обязательно вернет любимого в «круг семьи и страны». Поклонница уточнила, что «Одесса молится о здравии Тиграна».
«Вот спасибо Вам! У нас с Тиграном и Лаурочкой на троих одна мечта — прокатиться на машине от Тамани до Одессы и там от души покутить», — ответила подписчице главред RT.
Ранее Маргарита Симоньян призналась, что не любит макияж и косметические процедуры. Жена Тиграна Кеосаяна назвала себя «колхозницей».