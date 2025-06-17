«Покутить в Одессе»: Симоньян раскрыла общую с находящимся в коме Кеосаняном мечту

17 июня 2025, 12:38

Симоньян заявила, что они с Кеосаяном мечтают отдохнуть в Одессе

Маргарита Симоньян (Фото: Телеграм @msimonyan)

В конце декабря прошлого года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Проблемы с сердцем у режиссера уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.





Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян не теряет надежды, что ее возлюбленный проснется. Она неоднократно просила поклонников помолиться за режиссера.



В своем Телеграм-канале главный редактор RT часто общается с фанатами и рассказывает о состоянии мужа. Сегодня одна из неравнодушных отметила, что Маргарита обязательно вернет любимого в «круг семьи и страны». Поклонница уточнила, что «Одесса молится о здравии Тиграна».





«Вот спасибо Вам! У нас с Тиграном и Лаурочкой на троих одна мечта — прокатиться на машине от Тамани до Одессы и там от души покутить», — ответила подписчице главред RT.