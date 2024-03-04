Строители моста через Оку под Серпуховом готовы к весеннему паводку

Фото: Валерий Гореловский
Весенний паводок не застанет врасплох строителей автомобильного моста через Оку на 102-м км трассы М-2 в городском округе Серпухов, на этот случай разработан регламент. Об этом заявил глава отдела дорожных сооружений компании «Центравтомагистраль» Вадим Хохлов, передаёт корреспондент Валерий Гореловский.
«Если уровень воды в реке поднимется до уровня высоких вод, мы знаем, что делать, у нас уже предусмотрены мероприятия», — рассказал Хохлов.Он заверил, что ни подтопления объекта, ни приостановки работ не будет.
«Даже если уровень река разольётся, установленные в русле башенные краны обеспечат возможность работать выше уровня воды», — пояснил руководитель контракта компании «ЕвроТрансСтрой» Сергей Дурягин.
В настоящее время работы по капитальному ремонту автомоста идут в графике. Сдать объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале будущего года.
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