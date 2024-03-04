Радио1
Главная / Новости / Общество/ Строители моста через Оку под Серпуховом готовы к весеннему паводку

Строители моста через Оку под Серпуховом готовы к весеннему паводку

04 марта 2024, 12:32
Фото: Валерий Гореловский

Фото: Валерий Гореловский

Весенний паводок не застанет врасплох строителей автомобильного моста через Оку на 102-м км трассы М-2 в городском округе Серпухов, на этот случай разработан регламент. Об этом заявил глава отдела дорожных сооружений компании «Центравтомагистраль» Вадим Хохлов, передаёт корреспондент Валерий Гореловский.
«Если уровень воды в реке поднимется до уровня высоких вод, мы знаем, что делать, у нас уже предусмотрены мероприятия», — рассказал Хохлов.
Он заверил, что ни подтопления объекта, ни приостановки работ не будет.


«Даже если уровень река разольётся, установленные в русле башенные краны обеспечат возможность работать выше уровня воды», — пояснил руководитель контракта компании «ЕвроТрансСтрой» Сергей Дурягин.

В настоящее время работы по капитальному ремонту автомоста идут в графике. Сдать объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале будущего года.

Читайте также:

В двух округах Подмосковья модернизировали светофоры

В шести округах Подмосковья привели в порядок светофоры, фонари и дорожные знаки

В Подмосковье выросло число машин, эвакуированных за нарушения
#серпухов
#строительство
#ремонт дорог
#дорогимо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В этом году в Южном Бутово откроются два новых детских сада
04 марта 2024, 13:01

Фото: Виктория Селиванова

В этом году в микрорайоне Южное Бутово Ленинского городского округа откроются два новых детских сада. Об этом сообщил корреспондент.
Детский сад №4 на 225 мест уже на 95% готов и ведутся работы по покраске стен и нанесению декоративных элементов, а также завоз необходимого оборудования. Кроме этого, в параллель также строится дошкольное учреждение №3, где на сегодняшний день строительные работы находятся на стадии монолитных работ.

«Ориентировочная дата завершения работ по строительству детского сада №4 – июнь, а садик №3 примет малышей в декабре 2024 года. Развитие и модернизация системы образования — одно из ключевых направлений работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьёва», — поделился директор по строительству ГК ФСК Южное Бутово Александр Гуль.

Стоит отметить, что учреждения строятся в рамках развития инфраструктуры нового микрорайона Ленинского городского округа.

Читайте также:

Строители моста через Оку под Серпуховом готовы к весеннему паводку

В Ленинском округе ввели в эксплуатацию дом на 1,7 тыс. квартир

В Ленинском округе построят многоуровневый паркинг более чем на тысячу машин
#детский сад
#модернизация
#развитие
#подмосковье
#ленинский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликован график приёма граждан в правительстве Подмосковья в марте
04 марта 2024, 12:58

Фото: Фотобанк МО

График приёма жителей в приёмной областного правительства главами подмосковных министерств и ведомств в марте текущего года опубликовали в регионе, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Кроме того, обнародован график приёма жителей региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов. Получить консультацию адвоката можно по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В». Право на бесплатную помощь юристов имеют только жители Московской области.
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться по телефону: 7 (498) 602-31-13.
Читайте также:

В Подмосковье назвали пятёрку самых посещаемых парков

В Подмосковье пройдет комплексная проверка готовности РСОН

Производители из Московской области стали победителями конкурса «Знай наших»
#дпмо
#приём
#график
#московская область
#подмосковье
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не торопиться в принятии решений»: Гороскоп с 4 по 10 марта для всех знаков
04 марта 2024, 12:30

Фото: istock / Peach_iStock

В воскресенье 10 марта состоится Новолуние. Луна расположится в Рыбах. Наступает период благоприятный для медитаций и для того, чтобы прислушаться к интуиции. Мечтать благоприятно, но надо быть при этом реалистами и твёрдо стоять на ногах.
Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» подготовила астрологический прогноз с 4 по 10 марта для всех 12 знаков зодиака.

В деловой сфере появятся возможности, которые не видели раньше или, которые ранее были не востребованы. Благоприятно больше общаться с деловыми партнёрами и коллегами, делиться своими мыслями и постараться увлечь их своими идеями. Перед принятием важных решений желательно брать паузу.

В любви нужно быть сочувствующими и уметь сопереживать партнёру. Безусловная любовь и искренние чувства могут значительно сблизить. Лучше добровольно брать ответственность друг за друга.

Серьёзность и стабильность необходимы для прочности союза. В новых отношениях, которые еще не проверены временем, надо быть очень разборчивыми. Иллюзии и всё ненастоящее развеется в ближайший лунный месяц.

В вопросах здоровья возможно исцеление. Важно обратить внимание на свое настроение и исследовать духовную сторону жизни.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну надо разгадать свои сны. Они могут быть вещими и очень увлекательными на этой неделе.

Тельцу важно быть романтичным и демонстрировать свои чувства. Влюблённость подарит вдохновение.

Близнецам нужно быть сосредоточенными. У них все получится, если не торопиться и учитывать факты и реальное положение дел.

Раку благоприятно поддерживать у себя хорошее настроение, беречь своё здоровье и хорошо питаться.

Льву надо флиртовать и демонстрировать свои лучшие качества. Он будет притягивать к себе восхищенные взгляды.

Деве поможет трудолюбие и работоспособность. Её профессионализм оценит руководство.

Весы почувствуют духовный подъём прилив сил. Они обнаружат в себе новые способности и таланты.

Скорпиона ждёт интенсивная неделя. Ему важно контролировать свои эмоции, и он сможет из всего извлечь пользу.

У Стрельца в любви отношения пройдут проверку на прочность и серьёзность. Новизна и неожиданный поворот судьбы благоприятны.

Козерогу надо следовать своим идеалам и идти к своей цели. Ему нужно пересмотреть свой образ жизни и улучшить его.

Водолею благоприятно делать покупки. Они его обрадуют и украсят. Побольше времени лучше проводить с друзья и надо быть добрым от души.

Рыб ждут удивительные события. Обстоятельства будут складываться необычно.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как сэкономить на букете к 8 марта

Синоптик Вильфанд рассказал о самом холодном дне этой недели

Астролог Райт: Эгоцентризм может привести Скорпионов к болезням
#здоровье
#любовь
#неделя
#отношения
#рекомендации
#эмоции
#гороскоп
#астролог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы вам перезвоним»: российские работодатели раскрыли суть этой фразы
Треть опрошенных работодателей России обещают перезвонить при отказе соискателю
04 марта 2024, 12:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Опрос сервиса «Работа.ру», результаты которого приводит «Газета.Ru», показал, какой смысл работодатели вкладывают в фразу «мы вам перезвоним».
Так, 30% опрошенных работодателей рассказали, что используют эту фразу при отказе соискателю в трудоустройстве. При этом 37% респондентов действительно перезванивают после этой фразы.

Отмечается, что средний (50%) и малый (45%) бизнес действительно вкладывает в слова «мы вам перезвоним» обещание вновь связаться с соискателем. Крупный бизнес (30%) после этой фразы заносит человека в кадровый резерв. А микробизнес (37%) этой фразой отказывает в трудоустройстве.

Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков призвал россиян не расстраиваться, услышав эту фразу. Многим работодателям нужно время для принятия решения или проведения бесед с другими соискателями.

Также эта фраза может означать, что с кандидатом хотят провести более детальное собеседование, подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Если же звонок не поступил сразу после собеседования – это также не повод расстраиваться, поскольку каждой компании нужно своё количество времени для процесса найма нового сотрудника.

Читайте также:

Аналитики «Авито Работа» выяснили, в какое время россияне наиболее продуктивны

Опрос: Причины опозданий россиян на работу – обстоятельства и транспорт

Аналитик Пименов заявил о плюсах работы во время учёбы в университете
#работа
#собеседование
#работодатель
#опрос
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Вильфанд рассказал о самом холодном дне этой недели
Синоптик Вильфанд: четверг станет самым холодным днём этой недели
04 марта 2024, 12:07

Фото: iStock/eugenesergeev

Четверг станет самым холодным днём этой недели. Об этом в беседе с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В столичном регионе будет преобладать антициклонная погода, поэтому заметно похолодает к концу недели. Также повысится давление, которое будет держаться на высоких показателях до 8 марта включительно. При этом осадков на этой неделе будет крайне мало.

Переходным станет вторник, 5 марта. Погоду определит антициклон, идущий с юго-востока, вместе со скандинавским антициклоном с северо-запада.

Собеседник RT рассказал, что в ночь на 6 марта температура воздуха понизится до -13 °С. Дневные температуры, начиная со среды, также будут держаться на отрицательных показателях.

Самым холодным днём станет четверг. Ночью температура опустится до значений в -15 °С, а днём – до -4 °С.

Читайте также:

Жители Москвы и Петербурга наблюдали полярное сияние – фото

Москвичам рассказали, когда придёт метеорологическая весна

Синоптик Вильфанд «отменил» самое жаркое лето в России
#роман вильфанд
#погода
#весна
#гидрометцентр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье назвали пятёрку самых посещаемых парков
04 марта 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Топ-5 самых посещаемых парков составили в Московской области по итогам минувшей недели — с 26 февраля по 3 марта, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Самым посещаемым парков на прошедшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе — его посетили 42 тысячи человек. Второе место занял парк Толстого в Химках, где побывали 38 тысяч человек, на третьем месте Центральный парк в Пушкинском округе с 37 тысячами посетителей», — говорится в сообщении.
Четвёртое место занял Фабричный парк в Истре, принявший за неделю 28 тысяч гостей, а замыкает топ-5 парк Мира в Мытищах, где побывали 24 тысячи посетителей.

Всего за минувшую неделю в парках Подмосковья было зафиксировано 1,2 млн посетителей. Это на 396 тыс. человек больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Читайте также:

В Луховицах благоустроят парк им. Ивана Воробьёва

В Щёлкове создадут благоустроенный лесопарк

Парк Мира в Мытищах вошёл в недельный топ-5 популярности
#парк
#парк «пехорка»
#министерство благоустройства мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье пройдет комплексная проверка готовности РСОН
04 марта 2024, 11:52

Фото: iStock/Photoboyko

В Подмосковье пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения (РСОН), об этом сообщили в Министре информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Уточняется, что комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением электросирен в режиме непрерывного звукового вещания «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачей в 10.43 на федеральных телеканалах и радиоканалах, входящих в первый мультиплекс цифрового телевидения, и телеканале областного вещания «Телеканал 360 Новости» речевого сообщения: «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ», начнётся 6 марта 2024 года в 10:30 и продлится до 12:00.

Помимо этого, информацию о проведении комплексной проверки также разместят в мобильных приложениях Системы-112 Московской области – «112МО», «МЧС России» и «Добродел».

Читайте также:

В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по выдаче разрешений на охоту

На участке трассы А-105 в Подмосковье вводят кратковременные перекрытия движения по ночам

В Подмосковье прошел методический интенсив для студентов педагогических ВУЗов
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, как сэкономить на букете к 8 марта
04 марта 2024, 11:37

Фото: iStock/vbelov

В преддверии 8 марта стоимость цветов вырастет в среднем на 40-60%. Президент Ассоциации флористов России Валентина Сафронова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», какие лучше выбрать цветы и как сэкономить на покупке.
Она порекомендовала отправиться на Рижский рынок, где цены значительно ниже, чем в розничных цветочных магазинах.

Чтобы как можно дольше сохранить свежесть цветов специалист посоветовала поставить их в минеральную газированную воду, поскольку цветы любят углекислый газ. При этом следует отставить подальше от букета фрукты, которые выделяют вещества, ускоряющие увядание.

Также флористы часто используют специальную губку, которую помещают на дно цветочных композиций в коробках, корзинах и бумажных сумках. Губка удерживает влагу, обеспечивая цветам постоянным доступ к воде, что также замедляет процесс увядания.

Самыми популярными уже на протяжении нескольких лет являются монобукеты – это сочетание роз, тюльпанов и мимоз. Также сейчас активно о набирают популярность букеты из пионов.

Кроме того, собеседница «Вечерней Москвы» порекомендовала выбирать и более необычные букеты. Ими могут стать композиции из парфюмированного мыла, которые используются как элементы декора, так и по прямому назначению. Также популярны композиции из конфет и других сладостей.

Юрист Гаяз Хасанов напомнил, что покупатель имеет право вернуть деньги за букет, если он потерял товарный вид на следующий день. Данное право прописано в статье закона «О защите прав потребителей».

Чтобы сэкономить на букете в преддверии Международного женского дня можно заказать его в интернете или приобрести на оптовых рынках. Также стоит отдавать предпочтение сезонным цветам, таким как тюльпаны, ирисы, амариллисы и гиацинты, которые цветут зимой.

Читайте также:

Эксперт по этикету раскрыла, какие подарки на 8 Марта будут уместны

Стало известно, сколько готовы потратить россияне на подарки к 8 Марта

Подарки к 8 Марта подорожают на 15–20%
#8 марта
#цветы
#подарки
#эксперт
#цены
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Красногорска Волков посетил в больнице участника СВО
04 марта 2024, 11:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил участника мотоклуба «Ночные волки», который проходит реабилитацию после ранения в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Красногорск.
Андрей Владимирович в 2022 году, когда еще работал в администрации Красногорска, ушел добровольцем на СВО.

«Сегодня наш боец проходит лечение, восстанавливается после ранения, и самое важное – не теряет самообладания, чувства юмора, проявляя истинную силу духа. Слушая воспоминания, где каждый рассказ – словно ожившая картина, еще раз убеждаешься, что в этом беззаветном героизме, решительности и вере в Победу – та многовековая сила и воля нашего народа, которую никому не дано сломить», — поделился Дмитрий Волков.

Стоит отметить, что администрация округа будет оказывать бойцу всю необходимую помощь для скорейшего выздоровления.

Читайте также:

Красногорск присоединился к международной акции «Быть здоровым — это модно»

В Красногорске состоится гала-концерт «МиР – Музыка и Развитие»

В Красногорске стартовало строительство подземного перехода у ЖК «Большое Путилково»
#красногорск
#дмитрий волков
#помощь
#лечение
#администрация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф