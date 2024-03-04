В двух округах Подмосковья модернизировали светофоры

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Три светофора модернизировали Ленинском округе и Лобне за прошедшую неделю, работы провели сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Лобне модернизировали светофор на Батарейной улице перед поворотом к магазину METRO. Там убрали отдельную секцию для пешеходов и установили вместо неё бело-лунные секции, которые позволяют проезд, если пешеходов нет, а также если предоставить им приоритет. Благодаря этому движение стало динамичнее», — говорится в сообщении.В Ленинском округе откорректировали режим работы светофора на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе: там установили пешеходную кнопку, чтобы режим перехода включался по требованию. Такая же кнопка была установлена на пересечении Каширского шоссе с Проектируемым проездом №5208, кроме того, там добавили секцию, регулирующую правый поворот на проезд со стороны Москвы.
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Лев Каштанов