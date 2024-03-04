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В двух округах Подмосковья модернизировали светофоры

04 марта 2024, 11:03
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Три светофора модернизировали Ленинском округе и Лобне за прошедшую неделю, работы провели сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Лобне модернизировали светофор на Батарейной улице перед поворотом к магазину METRO. Там убрали отдельную секцию для пешеходов и установили вместо неё бело-лунные секции, которые позволяют проезд, если пешеходов нет, а также если предоставить им приоритет. Благодаря этому движение стало динамичнее», — говорится в сообщении.
В Ленинском округе откорректировали режим работы светофора на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе: там установили пешеходную кнопку, чтобы режим перехода включался по требованию. Такая же кнопка была установлена на пересечении Каширского шоссе с Проектируемым проездом №5208, кроме того, там добавили секцию, регулирующую правый поворот на проезд со стороны Москвы.


Работы по оптимизации светофорного регулирования в Московской области проводятся регулярно, это позволяет разгрузить трафик и сделать движение более безопасным.

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Глава Красногорска Волков посетил в больнице участника СВО
04 марта 2024, 11:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил участника мотоклуба «Ночные волки», который проходит реабилитацию после ранения в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Красногорск.
Андрей Владимирович в 2022 году, когда еще работал в администрации Красногорска ушел добровольцем на СВО.

«Сегодня наш боец проходит лечение, восстанавливается после ранения, и самое важное – не теряет самообладания, чувства юмора, проявляя истинную силу духа. Слушая воспоминания, где каждый рассказ – словно ожившая картина, еще раз убеждаешься, что в этом беззаветном героизме, решительности и вере в Победу – та многовековая сила и воля нашего народа, которую никому не дано сломить», — поделился Дмитрий Волков.

Стоит отметить, что администрация округа будет оказывать бойцу всю необходимую помощь для скорейшего выздаравления.

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Раменский студент победил на региональном этапе чемпионата «Профессионалы»
04 марта 2024, 11:23

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Михаил Давыдов, получающий образование в Раменском колледже, занял первое место в компетенции «Электроника» на региональном этапе Всероссийского чемпионата «Профессионалы», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Поздравляем Максима Давыдова и его наставника — программиста учебно-производственного комплекса по отрасли «Радиоэлектроника» — Арсения Кулакова с победой и желаем им дальнейших успехов на региональном этапе чемпионата Московской области», — заявили в министерстве.
В ходе конкурса проверялось, знают ли участники принципы работы радиоэлектроники, умеют ли они читать чертежи по сборке оборудования и использовать измерительные приборы.

Подмосковный региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» состоится в марте.

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Акушер из Ленинского округа воспользовалась программой «Социальная ипотека»
04 марта 2024, 10:48

Фото: istockphoto / fizkes

«Социальная ипотека» помогла акушеру решить жилищные проблемы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Лариса Гурская готовится к новоселью в Ленинском городском округе. Девушка с самого детства хотела работать в сфере здравоохранения. В «Видновском перинатальном центре» Лариса работает уже 10 лет.

«Квартиру взяли в новостройке, ждем ключи. Хороший район, недалеко от работы. По площади — «евродвушка», то есть у ребенка будет отдельная комната. Ремонт будет сделан полностью. Там будет все — и посудомойка, и варочная панель, и духовой шкаф. Будет мебель — шкафы, диваны, кровати. Мы только с чемоданчиком заедем», — отметила медик.

Стоит отметить, что о программе «Социальная ипотека» Ларисе рассказали её коллеги. Кроме этого, программа поддержки специалистов работает в регионе с 2016 года.

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Газеты или электронные СМИ: стало известно, что предпочитают российские студенты
Московские студенты посетили редакцию газеты «Вечерняя Москва»
04 марта 2024, 10:43

Фото: iStock/artisteer

Именные стипендиаты правительства Москвы и члены студенческих парламентских клубов посетили редакцию газеты «Вечерняя Москва».
Перед началом экскурсии они изучили свежий выпуск ежедневного издания. Студент второго курса Президентской академии Илья Вагин рассказал, что очень любит читать печатную прессу. Он поделился, что многие не верят в это, поскольку молодому человеку всего 20 лет. Но Илья заявил, что в газетах более глубокие тексты, чем, например, в информационных агентствах.

Экскурсия для студентов началась с просмотра небольшого фильма об истории газеты «Вечерняя Москва». Молодые люди узнали, что за время работы, а это уже более 100 лет, газета ни разу не приостанавливала печать. В годы Великой Отечественной войны она оставалась единственным изданием в городе.

Также в ходе посещения редакции ребята познакомились с главным редактором газеты Александром Куприяновым. Он рассказал, почему, несмотря на развитие электронных СМИ, печатная пресса не теряет своей популярности.

«Газеты, соблюдая законы СМИ, сохраняют индивидуальность, а материалы в интернете – это всего лишь электронная щебенка», – рассказал главред издания.

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Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к Украине на 3 трлн 156 млрд рублей
04 марта 2024, 10:26

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету полуострова из-за энергетической блокады, об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своём Telegram-канале.
«Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей», — написал Константинов.

По его словам, правительство региона продолжит работу в этом направлении.

Константинов заявил, что Республика Крым намерена высчитать до копейки весь ущерб, который был нанесён ей при помощи киевского режима и его западных кураторов, а затем взыскать с них эти средства.

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#украина
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В «Сириусе» состоялось открытие библиотеки в честь ВФМ на 25 тысяч книг
04 марта 2024, 10:10

Фото: Пресс-служба ВФМ

На базе университета «Сириус» состоялось торжественное открытие библиотеки, приуроченное к Всемирному фестивалю молодёжи, об этом сообщается в Telegram-канале ВФМ.
«Открытое пространство может пополнить любой желающий: литературой разных стран, русскими классическими произведениями, английской литературой, журналами, энциклопедиями и, конечно, своими любимыми книгами», — сообщили на странице фестиваля.

Высота книжных стеллажей в новой библиотеке достигает десяти метров, а сама коллекция уже состоит из 25 тысяч книг.

Помимо русскоязычной литературы, в «Сириусе» есть книги на английском, турецком, испанском и арабском языках.

Отмечается, что после завершения фестиваля часть книг будет направлена в школы и библиотеки новых регионов России.

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Психологи подмосковной Системы-112 приняли более 38 тысяч вызовов
04 марта 2024, 09:57

Фото: РЦОВ 112

Более 38 тысяч вызовов приняли и обработали операторы-психологи подмосковной Системы-112 с её открытия летом 2015 года, с начала года они уже оказали помощь нескольким сотням позвонивших, сообщает Центр по приёму и обработке вызовов 112.
«Операторы-психологи службы спасения помогают людям, попавшим в экстренную ситуацию. До приезда оперативных служб психологи Системы-112 держат связь с заявителем, помогают успокоиться и предпринять необходимые действия. С начала 2024 года психологи Системы 112 помогли звонящим около 500 раз», — уточняется в сообщении.
Отмечается также, что операторы-психологи нередко работают с людьми, находящимися в тяжёлом эмоциональном состоянии.

Связаться с областной Системой-112 можно пятью различными способами: по телефону, через СМС, чат-бота в Telegram, через мобильное приложение «112МО», а также через систему ЭРА-ГЛОНАСС.

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#московская область
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В ГД предложили освободить наследников из числа студентов и срочников от уплаты пошлины
Наследникам из числа студентов и срочников предложили ввести льготу
04 марта 2024, 09:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением освободить студентов и военнослужащих срочной службы от уплаты пошлины на выдачу свидетельства о праве на наследство. Об этом сообщает RT.
Обращение было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. В документе отмечается, что по нынешнему законодательству предусмотрены пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию.

Так, с детей, в том числе и усыновлённых, супругов, родителей, полнородных братьев и сестёр наследодателя взимается пошлина в размере 0,3% от стоимости наследуемого имущества. Однако она не может превышать 100 тысяч рублей.

Другие категории наследников выплачивают 0,6% от стоимости наследуемого имущества, но не более одного миллиона рублей, отмечает RT.

Однако в настоящее время есть категории наследников, которые освобождены от выплаты пошлины. Это наследники жилья, которые проживали вместе с наследодателем и продолжают жить в этом же месте после его смерти; несовершеннолетние наследники; граждане с психическими расстройствами, находящиеся под опекой; герои СССР и РФ; полные кавалеры ордена Славы.

При этом, подчёркивает Сухарев, студенты очной формы обучения и военнослужащие, проходящие срочную службу, часто не имеют возможности выплатить госпошлину, поскольку не ведут трудовую деятельность.

В связи с этим депутат предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ и освободить эти категории граждан от уплаты пошлины.

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#госдума
#льготы
#студенты
#военные
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Молодой ученый из Дубны купил квартиру в рамках программы «Социальная ипотека»
04 марта 2024, 09:50

Фото: istockphoto / Rawpixel

Научный сотрудник купил квартиру в новостройке благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Иван Соколов работает младшим научным сотрудником в ММО «Объединенный институт ядерных исследований» уже около семи лет.

«Сейчас я занимаюсь разработкой веб-приложений. Постоянно ставятся очень непростые задачи. <...> Сначала мы с супругой рассматривали«вторичку». Но не успели: все понравившиеся варианты скупили. Поэтому мы обратили внимание на новые дома и не пожалели. Взяли «двушку». В районе развитая инфраструктура, все близко», — поделился ученый.

Стоит отметить, что получить квартиры благодаря «Социальной ипотеке» могут медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

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Инженер из Дубны купил квартиру в рамках программы «Социальная ипотека»
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#социальная ипотека
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