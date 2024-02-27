В шести округах Подмосковья привели в порядок светофоры, фонари и дорожные знаки

Пользователи по всему миру стали массово жаловаться на сбои в работе мессенджеров. Проблемы с ресурсами возникли не только в России, но и в Германии и США. Из-за чего произошли сбои и почему теперь запрещенные соцсети работают без VPN, читайте в материале «Радио 1».