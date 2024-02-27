В шести округах Подмосковья привели в порядок светофоры, фонари и дорожные знаки

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работы по содержанию в порядке региональной дорожной сети провели в шести округах Московской области работники Мосавтодора, они коснулись дорожных знаков, фонарей и светофоров, а также состояния асфальта, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«В частности, дорожники починили светофор на Лесной улице в Дзержинске, заменили повреждённые дорожные знаки на Октябрьском проспекте в Люберцах и в селе Красный Путь округа Домодедово, ликвидировали яму на улице Советской Конституции в Ногинске и восстановили уличное освещение в деревне Третьяково в округе Клин», — говорится в сообщении.Кроме того, специалисты Мосавтодора ликвидировали подтопление на дороге между деревнями Козлово и Масленниково на территории Волоколамского округа.
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