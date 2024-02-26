Строители отчитались о ходе капремонта крыши многоквартирного дома в Серпухове

Фото: Валерий Гореловский
Полная замена кровли запланирована в многоквартирном двухэтажном доме на улице Калинина в Серпухове, в настоящее время строители почти полностью разобрали старую крышу, передаёт корреспондент Валерий Гореловский.
«Сейчас рабочие натянули временную кровлю из пароизоляционного материала. После возведения всей несущей конструкции поверхность накроют новой кровлей», — отмечается в сообщении.Строительный мусор от демонтажа старой кровли собирают внизу в специальный контейнер, который вывезу на утилизацию.
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