В Красногорске начали строительство нового жилого комплекса

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковном Красногорске строят ЖК «Аникеевский». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В ЖК «Аникеевский» будут строиться 10 корпусов, детский сад, поликлиники, магазины и офисные помещения.
Стоит отметить, что детский сад планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году.
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«В корпусах 19/1, 19/2 и 26 продолжается устройство фасада, ведутся работы по установке наружных и внутренних инженерных систем — водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. В корпусе 22 завершаются монолитные работы и приступают к устройству кровли. В корпусе 21 ведутся работы по строительству 3-го этажа и кладочные работы. В корпусах 20/1 и 20/2: рабочие выполняют подготовительные и земляные работы. Продолжается устройство вертикальных конструкций», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева