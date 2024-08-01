Строители отчитались о ходе возведения путепровода на Пироговском шоссе в Мытищах

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Путепровод через железную дорогу строят на Пироговском шоссе в Мытищах, в настоящее время рабочие завершили устройство всех опор правой стороны, а также монтаж балок на пролётных строениях, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ближайшее время строители приступят к омоноличиванию швов между балками. Это обеспечит прочность соединения железобетонных конструкций», — отмечается в сообщении.Путепровод будет состоять из двух частей с двумя полосами движения на каждой. Длина путепровода составит около 80 метров.
Строительство путепровода ведётся в рамках реализации масштабного проекта по реконструкции Пироговского шоссе. Открыть движение по обновлённому участку планируется в четвёртом квартале текущего года.
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