Строители отчитались о ходе возведения школы на 1,1 мест в Красногорске

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск, в настоящее время на объекте продолжается обустройство фундамента, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас устройство фундаментной плиты будущей школы, армирование и установка опалубки вертикальных конструкций подвала. В работах занято 60 человек, используется шесть единиц техники», — говорится в сообщении.Согласно проекту, в начальной школе смогут учиться 400 человек, в средней — 500, в старшей — 200. В здании будут оборудованы классы, а также лаборатории и мастерские по обработке металла и дерева, а также швейные мастерские. В школе будет также актовый зал на 400 зрителей с гримуборными, столовая на 550 человек с местами для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На пришкольной территории построят стадион, установят игровые и спортивные площадки, обустроят локацию для массовых мероприятий и проведут озеленение.
Сдать новую школу в эксплуатацию должны в 2025 году.
Читайте также:
Дома для переселенцев из аварийного жилья в Яхроме сдадут до конца сентября
Стройготовность поликлиники на тысячу посещений в смену в Ленинском округе достигла 65%
Воробьёв анонсировал открытие нового здания поликлиники в Лобне в начале 2025 года
Лев Каштанов