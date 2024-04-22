Дома для переселенцев из аварийного жилья в Яхроме сдадут до конца сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Дома с квартирами для 168 семей переселенцев из аварийного жилья возводят в городе Яхрома Дмитровского городского округа, сдать новостройки в эксплуатацию должны до конца третьего квартала текущего года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объектах ведутся фасадные работы, устройство внутренних инженерных сетей и чистовая отделка помещений. В новые дома из аварийных переедут 168 семей — это 410 человек», — говорится в сообщении.Расселены будут дома №№23, 24 и 25 по улице Ленина в городе Яхрома, а также дом №1 по Парковой улице.
Переселенцы получат квартиры с чистовой отделкой.
Ранее сообщалось, что в 12 городских округах Московской области на прошлой неделе расселили более 80 человек расселили из 1,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья.
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Лев Каштанов