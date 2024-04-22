Дома для переселенцев из аварийного жилья в Яхроме сдадут до конца сентября

Ровно месяц назад Россию потрясла новость о страшных событиях, произошедших в концертном зале Подмосковья «Крокус Сити Холле». Вечером 22 марта в помещение ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по посетителям, в числе которых были женщины и дети. О самом масштабном за последние десятилетия теракте в России, жертвах, и о том, за что выходцы из Таджикистана расправились с безоружными людьми, расскажет редакция «Радио 1».