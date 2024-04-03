Строители отчитались о ходе возведения школы на 1675 мест в Видном

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1675 учеников, возводят в жилом комплексе «Первый квартал» в городе Видное Ленинского городского округа, о ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.
«В настоящее время строители обустроили теплосеть и вентиляцию на первом этаже здания, завершили гидроизоляцию плиты цоколя и подготовили оставшиеся участки площадки к устройству монолита фундамента. Уже установлены плиты, ригели и первого и второго этажей, а также металлические балки перекрытия первого уровня. ведётся сборка металлического каркаса и подготовка материалов для монтажа канализации», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что строительство идёт в соответствии с установленным графиком.
Ввести школу в эксплуатацию планируется в текущем году.
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