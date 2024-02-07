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Строители отчитались о ходе возведения ЖК «Радужный» в Кашире

07 февраля 2024, 11:31
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Строительство жилого комплекса «Радужный», в который входят два девятиэтажных дома на 249 квартир, ведется в Кашире, в настоящее время уже смонтированы конструкции зданий и установлены оконные блоки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству вентилируемого фасада из керамогранита, ограждению и остеклению балконов. Присоединение домов к инженерным сетям — водопроводу, канализации, электроснабжению — завершено», — отмечается в сообщении.
Все работы ведутся в соответствии с ранее установленным графиком. Застройщик жилого комплекса «Радужный» — компания «Главмособлстрой-Техно».

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Силовики задержали на стройке в Одинцове новых россиян-уклонистов
07 февраля 2024, 11:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сотрудники силовых структур во время рейда в Одинцове выявили 17 мигрантов, работающих в России в нарушение законодательства. Они также задержали пятерых граждан, которые, получив российское гражданство, не встали на воинский учёт. Об этом сообщил офицер военного следственного управления СКР по Одинцовскому гарнизону.
По его словам, во вторник офицеры ВСО Следственного комитета России по Одинцовскому гарнизону вместе с полицейскими провели рейд в коттеджном поселке «Берёзки».
«В ходе рейда на стройплощадке выявлено 17 иностранных граждан, пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории России в нарушение миграционного законодательства. Их доставили в отдел по вопросам миграции и привлекли к административной ответственности», – сказал собеседник РИА Новости.
Он добавил, что в военный комиссариат отправили ещё пятерых бывших мигрантов, получивших в прошлом году гражданство России и не вставших на воинский учёт.

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#московская область
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В ЖК «Горки Парк» продолжается строительство новой школы на 1100 мест
07 февраля 2024, 11:30

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье школу на 1100 мест возводят в ЖК «Горки Парк». об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Школа на 1100 детей строится в рамках комплексного развития территории и готова уже на 40 %.

«На данном этапе завершены монолитные работы и устройство металлических конструкций, завершается кладка внешних и наружных стен, ведется подключение здания к внешним инженерным сетям. Также стартовали земляные работы на прилегающей территории. В ближайшие дни строители приступят к монтажу остекления и витражей. Всего на строительной площадке задействовано 58 человек и шесть единиц техники», — подчеркнули в министерстве.

По окончанию работ в школе будут расположены учебные классы, мастерские для работ с различными материалами, кружковые помещения и помещения для групп продленного дня, кабинеты логопеда и психолога, медкабинет с процедурной, а также актовый зал с артистической, библиотека с читальным залом и книгохранилищем.

Стоит отметить, что ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.

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#строительство
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В Подмосковье завершились соревнования по мотокроссу
07 февраля 2024, 11:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования на приз имени советского летчика-испытателя Валерия Чкалова проходили в городском округе Мытищи.

«Особенность соревнования заключалась в том, что победителей определяли по результатам финиша последнего члена команды. <…> Это один, возможно, единственный командный зачет. Здесь выигрывает не тот, кто первый, а тот, кто последний в команде. Вы посмотрите, как команда перестраивается под конец времени прохождения трассы, чтобы тянуть последнего. Чтобы последний проходил вместе», – поделился генеральный директор «Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны РФ» Павел Медведков.

Стоит отметить, что по итогам соревнований победителем стала команда «ММТ Мотоспорт» из Москвы.

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Подмосковные дорожники вывезли с начала зимы 107 тысяч грузовиков снега
07 февраля 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Минтранса МО

С начала зимы дорожные службы Московской области вывезли с территории региона порядка 107 тысяч грузовиков снега. Это более 2,5 млн кубометров, сообщили в подмосковном Минтрансе.
«С начала декабря в области выпало около 220% месячной нормы осадков. Чтобы поддерживать дорожную сеть в нормальном состоянии, дорожники ежедневно чистят и обрабатывают проезжую часть, тротуары и посадочных площадок, а также вывозят снег. Так, с начала зимнего сезона вывезли порядка 700 тысяч кубометров с региональной сети и более 1,8 млн кубометров – с муниципальных дорог», – рассказал зам пред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что самый большой объём работ провели в Раменском, Одинцове, Балашихе, Люберцах, Мытищах и Сергиевом Посаде.

В Минтрансе призвали автомобилистов не оставлять машины в неположенных местах, чтобы не мешать своевременно убрать снег.

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#зима
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Около 450 человек получат ключи от ЖК «Императорские Мытищи»
07 февраля 2024, 10:44

Фото: istockphoto / fizkes

В Подмосковье более 450 новоселов получат ключи в ЖК «Императорские Мытищи». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Будущие жильцы начали получать ключи от корпуса № 2 жилого комплекса «Императорские Мытищи».

«Дом уже поставлен на кадастровый учет. Владельцы жилья после подписания акта приема-передачи смогут оформить право собственности на свои квартиры и осуществить другие юридические действия. Корпус высотой 6 этажей рассчитан на 455 квартир. Общая площадь здания — более 28 тыс. кв. метров», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что на территории жилого комплекса уже введены в эксплуатацию 16 домов на 7766 квартир. Кроме этого, ​в ЖК также есть школа, детсад и медицинский центр.

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Театральная студия из Каширы готовит к 225-летию Пушкина постановку «Графа Нулина»
07 февраля 2024, 10:39

Фото: iStock/Muenz

Спектакль по поэме Александра Пушкина «Граф Нулин» готовит каширская театральная студия «Фантазия», премьеру планируют выпустить к 225-летию со дня рождения поэта, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В спектакле сыграют участники театральной студии разного возраста, включая самых маленьких, с которыми на сцену выдут их родители. Всего в постановке будет задействовано 25 человек», — передаёт корреспондент Иван Дубов.
Режиссёр спектакля — руководитель студии «Фантазии» Валерия Иванова — объяснила, что каждый актёр сыграет какой-нибудь образ одного из главных героев поэмы, поэтому второстепенных ролей в постановке не будет.

Первый показ спектакля намечен на март, он состоится в ДК имени Ленина в рамках Театрального фестиваля, посвящённого Б.В. Щукину.

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#культура
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Подмосковье вошло в топ-3 самых активных регионов, обращавшихся в правительство в январе
07 февраля 2024, 10:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вошла в число самых активных регионов России, откуда в январе отправлялись обращения в кабмин. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
«Высокая активность по соотношению количества поступивших писем на 10 тысяч жителей в январе отмечена в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Тамбовской, Воронежской, Вологодской, Мурманской и Калининградской областях, Карелии, Ненецком автономном округе», – сказано в сообщении.
По данным кабмина, самые важные и социально значимые обращения передавались в секретариаты председателя правительства и его заместителей (215 писем), руководству аппарата правительства (12) и в его структурные подразделения (349).

В федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения направлено 3388 писем, в региональные – 2169 заявлений. В органы местного самоуправления, органы прокуратуры и другие организации переадресовано 1340 писем. На контроль взято 227 обращений.

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#подмосковье
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#россия
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В Кашире спасатели патрулируют Оку на судне на воздушной подушке
07 февраля 2024, 10:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Акваторию реки Оки в районе городского округа Кашира патрулируют спасатели на скоростном судне с воздушной подушкой: транспорте, способном двигаться и по воде, и по льду, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ежедневно патруль отправляется на осмотр территории на ховеркрафте «Славир 5», который может разогнаться по льду до 60 километров в час», — передаёт корреспондент Иван Дубов
В патрулировании задействованы трое спасателей. Они напоминают любителям подлёдной рыбалки о правилах безопасности и рассказывают, что надо делать, если провалился в воду.

Несмотря на то, что рыбаки иногда нарушают запрет выходить на лёд на опасных участках, спасатели не допустили за зиму ни одного ЧП.

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#кашира
#спасатели
#безопасность
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В Кашире провели тренинг для педагогов
07 февраля 2024, 09:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Занятие для учителей на тему: «Тренинг как ресурс обучения и воспитания» провели на базе Тарасковской школы специалисты службы психолого-педагогического сопровождения Учебно-методического центра Каширы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Использование на уроке такой нетрадиционной формы работы как тренинг позволяет разрешить проблемные ситуации, возникающие между учениками, по-новому взглянуть на взаимоотношения в классе, сделать атмосферу занятия более открытой и доверительной», — отмечается в сообщении.
В ходе мероприятия педагогам не только объяснили основные принципы проведения тренингов, но и провели практическое занятие, чтобы каждый участник смог взглянуть на процесс изнутри.

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#педагоги
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