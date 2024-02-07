Строители отчитались о ходе возведения ЖК «Радужный» в Кашире

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Строительство жилого комплекса «Радужный», в который входят два девятиэтажных дома на 249 квартир, ведется в Кашире, в настоящее время уже смонтированы конструкции зданий и установлены оконные блоки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству вентилируемого фасада из керамогранита, ограждению и остеклению балконов. Присоединение домов к инженерным сетям — водопроводу, канализации, электроснабжению — завершено», — отмечается в сообщении.Все работы ведутся в соответствии с ранее установленным графиком. Застройщик жилого комплекса «Радужный» — компания «Главмособлстрой-Техно».
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