Строители отчитались о ходе возведения жилого комплекса «М_5» в Красногорске

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Клубный ЖК «М_5», состоящий их двух 25-этажных домов возводят в Красногорске, о ходе работ сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«В первом доме построено уже 22 этажа. Идёт прокладка инженерных сетей, устанавливаются стояки холодного и горячего водоснабжения, канализации и ливнестока, ведётся монтаж оконных блоков», — говорится в сообщении.Второй дом достроен до 13-го этажа, ведётся кладка стен и фасадные работы.
Завершить строительство обоих домов и сдать их в эксплуатацию планируется в 2025 году. Ключи от квартир владельцы должны получить во втором и третьем кварталах.
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