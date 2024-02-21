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Строители отчитались о ходе возведения жилого комплекса «М_5» в Красногорске

21 февраля 2024, 10:21
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Клубный ЖК «М_5», состоящий их двух 25-этажных домов возводят в Красногорске, о ходе работ сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«В первом доме построено уже 22 этажа. Идёт прокладка инженерных сетей, устанавливаются стояки холодного и горячего водоснабжения, канализации и ливнестока, ведётся монтаж оконных блоков», — говорится в сообщении.
Второй дом достроен до 13-го этажа, ведётся кладка стен и фасадные работы.


В многоэтажках предусмотрены колясочные и просторные лобби, а также келлеры — специальные помещения, где жильцы смогут хранить свои вещи. Территория жилого комплекса будет охраняемой.

Завершить строительство обоих домов и сдать их в эксплуатацию планируется в 2025 году. Ключи от квартир владельцы должны получить во втором и третьем кварталах.

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#строительство
#жк
#красногорск
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Узбекистан планирует увеличить импорт газа из России в 3,5 раза
21 февраля 2024, 11:05

Фото: iStock/Chepko

Узбекистан намерен существенно увеличить объемы импорта газа из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства республики. Согласно документу, в среднесрочной перспективе планируется увеличить импорт до 32 миллионов кубометров в сутки, что в 3,5 раза превышает текущий уровень.
Для реализации этого плана Узбекистан принял инвестиционную программу на 2024 год, в рамках которой модернизирует магистральную газопроводную систему в северном направлении. Стоимость проекта составляет 470 миллионов долларов, а целью является увеличение объемов импорта природного газа.

В настоящее время двухлетний контракт между «Газпромом» и Узбекистаном предусматривает поставку девяти миллионов кубометров газа в сутки, что составляет около 2,8 миллиарда кубометров в год. В рамках планируемой модернизации импорт может вырасти более чем в три раза за семь лет.

В октябре прошлого года «Газпром» начал поставки газа в Узбекистан через Казахстан для покрытия дефицита голубого топлива в республике в период похолодания. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в декабре заявил, что компания планирует подписать среднесрочные 15-летние контракты на поставки газа с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном в середине 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Увеличение импорта газа из России позволит Узбекистану удовлетворить растущий спрос и обеспечить стабильное снабжение своей экономики. Модернизация газотранспортной системы также создаст новые возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между Россией и Узбекистаном в энергетической сфере.

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#газпром
#узбекистан
#контракт
#импорт
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Книги Фёдора Достоевского и Стивена Кинга сняли с продаж из-за закона о ЛГБТ*
21 февраля 2024, 09:34

Фотобанк Московской области

Журналист Александр Плющев** опубликовал в своём Telegram-канале список книг, изъятых из продажи из-за закона о пропаганде ЛГБТ.
Этот список якобы был рекомендован маркетплейсу «Мегамаркет». Среди запрещённых к продаже книг оказались произведения Достоевского, Боккачо, Платона, Цвейга, Мураками, Пруста, Кинга и других авторов, ставших классиками мировой литературы.

Выяснилось, что маркетплейс, крупнейшим акционером которого является «Сбер», действительно изъял из продажи указанные в списке книги. В рекомендациях числится более 250 наименований. Среди них — Фёдор Достоевский «Неточка неванова», Платон «Пир», Джованни Боккачо «Декамерон», Оскар Уайлд «Портрет Дориана Грея», Стивен Кинг «Оно» и другие.

В пресс-службе «Сбера» подтвердили существование списка и отметили, что он был сформирован в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе в декабре 2022 года.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
**Минюст РФ признал Александра Плющева иноагентом.

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#интернет
#книги
#закон
#лгбт
#продажа
#запрет
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Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с ФРГ от 1990 года
21 февраля 2024, 07:01

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил, что необходимо денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — заявил Гемпель.
Договор подписали 12 сентября в 1990 году в Москве. Он также известен как договор «Два плюс четыре» и заключен между СССР, ФРГ, ГДР, США, Францией и Великобританией. Глава автономии отметил, что такой позиции поддерживает вся немецкая община Крыма. Документ юридически закрепил «полный суверенитет Германии над своими внутренними и внешними делами»

Помимо этого, Гемпель заявил, что соотечественники в Германии и сами немцы интересуются, как переехать жить на полуостров. Он отметил, что граждане Германии видят в России хранительницу христианских ценностей.

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Такер Карлсон: Перед интервью с Путиным за мной следило АНБ США

RTVI: Законопроект о запрете абортов в частных клиниках не поддержали в Госдуме
#сша
#договор
#ссср
#фрг
#новости
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RTVI: Законопроект о запрете абортов в частных клиниках не поддержали в Госдуме
21 февраля 2024, 06:34

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Законопроект о запрете абортов в частных медучреждениях не поддержали в аппарате Госдумы РФ — инициатива получила отрицательный отзыв, сообщает телеканал RTVI.
«Заключения думских правовиков, как правило, носят обтекаемый и не блокирующий характер. <...> Сама инициатива скорее всего не будет поддержана политическими фракциями по причине того, что вопрос об ограничении абортов является неоднозначным, и какое-то законодательное решение на федеральном уровне будет исходить от других инициаторов — статусных депутатов и сенаторов», — сказал RTVI член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), основатель Telegram-канала «Эксперт по Госдуме» Павел Склянчук, комментируя это решение.

Напомним, что в середине декабря 2023 года Заксобрание Нижегородской области предложило внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в Госдуму. Ими предлагалось запретить проводить аборты частным медучреждениям на федеральном уровне.

Такие ограничения действуют сегодня в нескольких регионах России — в Липецкой, Челябинской и Курской областях, а также в Татарстане и Мордовии. А крымские частные клиники отказались проводить операции по прерыванию беременности на добровольной основе, не дожидаясь каких-либо запретов сверху.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу возможного запрета абортов в стране, призвав действовать в этом вопросе аккуратно и не повторять ошибок времен антиалкогольной кампании в позднем СССР. По словам главы российского государства, в настоящий момент женские консультации и родильные отделения региональных больниц надо приводить в порядок. Он выразил уверенность в том, что там есть, над чем работать.

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#аборт
#медицина
#клиника
#запрет
#госдума
#законопроект
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В Норвегии предложили вручить Маску Нобелевскую премию мира
Daily Mail: Норвежский депутат номинировал Илона Маска на Нобелевскую премию мира
21 февраля 2024, 01:47

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Член парламента Норвегии Мариус Нильсен выдвинул предпринимателя и визионера, главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска на получение Нобелевской премии мира.
«Множество технологических компаний, которые основал Маск, нацелены на улучшение общества, расширение знаний о Земле и о космосе. Их деятельность направлена на обеспечение взаимодействия и общения во всём мире», — цитирует Нильсена издание. Парламентарий также добавил, что предприниматель «отстаивает свободу слова и самовыражения в постоянно поляризующемся мире».

Кроме Маска, как пишет Daily Mail, на Нобелевскую премию мира в нынешнем году претендуют также генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, а также правозащитные организации из Израиля и Палестины.

Нобелевская премия мира — это награда, ежегодно присуждаемая в Осло Нобелевским комитетом физическим лицам и организациям, которые, по их мнению, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года. В отличие от других Нобелевских премий, для выдвижения кандидата запрос от Нобелевского комитета не требуется. Согласно уставу фонда, лауреаты избираются Норвежским Нобелевским комитетом, назначаемым парламентом Норвегии.

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Такер Карлсон: Перед интервью с Путиным за мной следило АНБ США
РИА Новости: Журналист Карлсон заявил о слежке за ним со стороны АНБ США
21 февраля 2024, 01:04

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон убежден, что перед интервью с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приезжал в Москву, за ним следило Агентство национальной безопасности США. Об этом пишет РИА Новости.
По словам журналиста, интервью готовилось около 2 лет, он никому об этом не говорил, но информацию слили New York Times. Из-за этого интервью могло сорваться: российская сторона предупреждала, что интервью отменят в случае утечки информации, сообщил Карлсон.

«Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил — ни жене, ни продюсеру, ни детям… Очевидно, они <...> слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — сказал Карлсон в интервью изданию Blaze.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявляла, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров. По словам Симоньян, в истории журналистики не было такого интервью. Она подчеркнула, что только в социальной сети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, если не учитывать сайт американского журналиста и иные ресурсы на разных языках.

Сам Владимир Путин, отвечая на вопрос, чем он может объяснить такой всплеск интереса к его беседе с американским репортёром, признался, что точного ответа у него нет, однако он может предположить, что люди просто хотят знать правду, хотят услышать не только мнение ангажированных СМИ, но и другое, «с той стороны».

Запись интервью Такера Карлсона с президентом РФ была опубликована в ночь на 9 февраля. Она моментально стала сверхпопулярной, собрав всего за несколько часов десятки миллионов просмотров. Основная часть беседы российского лидера с журналистом была посвящена конфликту на Украине и взаимоотношениями России со странами Запада, США и НАТО.

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#сша
#журналисты
#интервью
#владимир путин
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Более 300 дольщиков 10-летнего ЖК-долгостроя в Истре получили ключи
20 февраля 2024, 22:52

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Большинство дольщиков жилого комплекса-долгостроя «Восточный» в городском округе Истра получили долгожданные квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Сейчас идут подписание документов и приёмка жилья. К этому моменту ключи получили уже 315 дольщиков. Всего же квартиры ждёт 431 человек», – рассказали в ведомстве.
ЖК «Восточный» в Истре начали строить ещё летом 2014 года. Первые дольщики должны был получить квартиры в 2015-м, последние – в 2017 году. Однако из-за финансовых проблем застройщик не выполнил своих обязательств.

В 2019 году возведение объектов было приостановлено, а два года спустя права на достройку передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Возведение объектов завершилось осенью прошлого года.

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#истра
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В Крыму объявили награду за поимку опасного хищника
В Крыму объявили награду за поимку средиземноморского групера
20 февраля 2024, 22:30

Фото: iStock/papa1266

Директор Алуштинского аквариума в Крыму Виктор Жиленко заявил, что за вылов опасного средиземноморского хищника групера будут выплачивать вознаграждения в размере пяти тысяч рублей.
Он рассказал, что рыбаки впервые выловили двух груперов в Черном море у берегов Крыма. «Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет.

«Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья — до двух метров. Так что объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия — пять тысяч рублей», — объявил Жиленко.

Он добавил, что групер является опасным хищником и представляет угрозу для местной фауны.

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#премия
#море
#рыбаки
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Жителям Подмосковья рассказали, куда обращаться, если пол в подъезде повреждён
20 февраля 2024, 22:04

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Ответственность за содержание подъезда несёт управляющая домом организация, сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья. Там рассказали, что делать, если на полу подъезда образовались повреждения.
«Распространённая ситуация – когда в помещениях общего пользования на выложенных керамической плиткой полах образуются повреждения в виде сколов, отсутствия целой или нескольких плиток. В таких случаях жильцам дома необходимо оставить заявку на устранение повреждений на портале Единой диспетчерской службы Московской области», – напомнили в пресс-службе.
Обращение на этот портал – самый оперативный способ решения жилищно-коммунальных проблем. Житель должен отправить туда заявку с указанием адреса и подробным описанием проблемы. Управляющая организация обязана взять обращение в работу и исполнить заявку в регламентные сроки.

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#подъезды
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