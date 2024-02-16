В Раменском округе возводят малоэтажный жилой квартал

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Клубный малоэтажный ЖК «G3 Театральный» строят в Раменском городском округе, о ходе работ сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на строительной площадке завершена разработка котлована и установлены плиты фундамента первого из двух домов — 11-секционной четырёхэтажной постройки», — говорится в сообщении.Всего в жилом комплексе планируется построить несколько домов класса smart-business на 224 квартиры. Малоэтажные дома будут разделены на секции, в каждой из которых предусмотрен лифт. На первых этажах разместятся магазины, салоны красоты, рестораны и кафе, а также детский сад, рассчитанный на 65 воспитанников. Детсад после сдачи в эксплуатацию передадут муниципальным властям.
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Лев Каштанов