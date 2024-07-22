Строительная готовность детсада на 220 мест в Щёлкове достигла 50%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, возводят на улице Школьная в Щёлкове, в настоящее время строительная готовность здания достигла 50 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте монтируют слаботочные системы, воздуховоды системы вентиляции, прокладывают трубы для канализации и водоснабжения, ведётся черновая и чистовая отделка пола и стен. В работах заняты 65 человек, задействовано три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Согласно проекту, в детском саду будет оборудовано одиннадцать групповых ячеек для ребят от полутора до семи лет. В здании также будут спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, медпункт, пищеблок, административные и технические помещения.
На прилегающей территории установят теневые навесы, спортивные и игровые комплексы, проведут озеленение.
Новый детский сад планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.
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Лев Каштанов