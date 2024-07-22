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В Ленинском округе стартует строительство школы на 825 учеников

22 июля 2024, 16:30
Фото: Мария Даньшина

Фото: Мария Даньшина

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Строительство школы, рассчитанной на 300 младшеклассников и 525 учеников старших и средник классов, начнётся в жилом комплексе «Ново-Молоково» Ленинского городского округа 1 августа, передаёт корреспондент Мария Даньшина.
«Дети в этой школе смогут продуктивно учиться и интересно проводить время. Мы предусмотрели в школе систему Wi-Fi, а также кабинеты с магнитно-маркерными досками. Помимо этого, мы уделили внимание специальным классам. Будут классы естествознания, ИТ и технологические трудовые зоны, оформленные по последнему слову техники», — рассказал руководитель проекта Юрий Ивонин.
Он подчеркнул, что для строительства школы будут использоваться только качественные и безопасные материалы, а для оформления интерьера выбраны природные фактуры и цвета.



На пришкольной территории появится стадион с и баскетбольная площадка.

Ввести новую школу в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале 2026 года.

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#ленинский городской округ
#школа
#строительство
Мизулина обвинила блогера Тамаева в мошенничестве и призвала извиниться
22 июля 2024, 16:31

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале обвинила в мошенничестве чеченского блогера Асхаба Тамаева и призвала его извиниться.
По словам Мизулиной, Тамаев стал угрожать автору видео-расследования о его мошеннической деятельности, требуя извинений. Глава Лиги безопасного интернета отметила, что блогер совершил позорные и нарушающие закон действия, за что сам должен ответить и принести извинения.

Мизулина подчеркнула, что нормальный человек, если выявивший недостоверную информацию, обращается в суд, а не угрозами пытается изменить положение. Примечательно, что Тамаев также опубликовал личные данные не только автора видео, но и его семьи, после чего заставил молодого человека приехать в Чечню и извиниться. Вскоре глава Лиги безопасного интернета получила комментарий с угрозами в свой адрес.

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#чечня
#екатерина мизулина
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Озвучен средний размер ежедневных карманных расходов россиян
Исследование: В среднем россиянин тратит 801 рубль в день
22 июля 2024, 15:59

Фото: iStock/Ivan-balvan

Исследование компании «Ингосстрах» совместно с аналитическим центром НАФИ показал, что в среднем житель России тратит 801 рубль на карманные расходы в день.
Так, житель Москвы тратит в среднем в день 813 рублей, Санкт-Петербурга — 826 рублей, других регионов без учёта этих городов — 786 рублей.

В топе ежедневных трат россиян расположены напитки и продукты для перекусов и общественный транспорт.

«Каждый третий часто покупает кофе с собой или другие напитки и еду для перекуса на ходу из кафе или кофейни (35%). При этом 7% опрошенных делают такие покупки каждый день», — приводит RT результаты исследования.

А до этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщал, что в Госдуму будет внесён законопроект о возможности использования материнского капитала для покупки автомобиля.

«Средства маткапитала можно и нужно использовать в том числе для приобретения отечественного авто. Многодетные семьи и семьи с ребёнком-инвалидом нуждаются в транспорте. Соответствующий законопроект разработан и вносится в Госдуму», – приводит АГН «Москва» сообщение Нилова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми.

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#общественный россияне
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#бюджет
#траты
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Назван срок сдачи детсада на 350 мест в ЖК «Новое Видное» в Ленинском округе
22 июля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Новое Видное» в Ленинском городском округе, сдать соцобъект в эксплуатацию должны в июле 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 24 процента, рабочие ведут устройство железобетонных конструкций надземной части здания», — отмечается в сообщении.
Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит 4,4 тыс. квадратных метров, здесь будут оборудованы 14 групповых ячеек с игровой зоной, спальней, обеденной зоной, раздевалкой и санузлами. В детсаду будут также музыкальные и физкультурные залы, а также столярная мастерская.

На прилегающей территории установят 14 игровых площадок и две спортплощадки.

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#ленинский городской округ
#детский сад
#детсад
#строительство
#главгосстройнадзор мо
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Россияне назвали самый популярный для отпуска месяц
Опрос: Самым популярным отпускным месяцем стал июль
22 июля 2024, 15:43

Фото: iStock/igoriss

Опрос «Авито Работы» показал, что для россиян наиболее популярным месяцем для отпуска стал июль.
Так ответили 46% респондентов.

«Этот месяц чаще по сравнению с работниками других сфер деятельности предпочитают для отпуска сотрудники образования и науки (72%) и специалисты в IT и телекоме (50%)», — приводит RT результаты исследования.

В пятёрку самых востребованных для отпусков месяцев также вошли август, июнь, сентябрь и май.

В то же время россиянам напомнили, что летом с ростом популярности купаний на различных водоёмов нельзя оставлять несовершеннолетних детей на воде одних. Так, полицейские и дружинники в Кемерове уже «выловили» на водоёмах города десятки подростков.

«В ходе профилактических мероприятий полицейские выявили 43 ребенка в возрасте от 13 до 17 лет, пребывавших на водоёмах без сопровождения взрослых. Как выяснили сотрудники полиции, родители некоторых детей знали об их месте нахождения, но не сочли нужным сопровождать несовершеннолетних», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы регионального ГУ МВД.

Ранее опрос «Выберу.ру» показал, что лишь 7% россиян планируют брать кредит на летний отдых.

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#водоёмы
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#мвд
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Ребята из Подмосковья приняли участие в фестивале «Зелёный подиум»
22 июля 2024, 15:35

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Всероссийский фестиваль моды и роста «Зелёный подиум» состоялся в Москве, участие в нём приняли победители и лауреаты Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», в том числе — представители Подмосковья, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Фестиваль «Зелёный подиум» ориентирован на поддержку и развитие экологичных брендов и отечественных производителей одежды и аксессуаров. Мероприятие проводилось в саду имени Баумана. Свои коллекции на фестивальном показе продемонстрировали как известные российские дизайнеры, так и юные экологи.

«Я хочу всех поздравить с участием в фестивале «Зелёный подиум». Знаю, что творили совсем юные дизайнеры и настоящие профессионалы. Все творческие решения, особенно инсталляции из переработанных материалов, крайне актуальны сейчас. Своим творчеством вы показываете, что готовы внести вклад в экологию», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она также пригласила всех желающих принять участие в пятом сезоне конкурса на премию Росприроднадзора «Экология — дело каждого», который стартует уже 1 августа.

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#дети
#москва
#россия
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Подмосковных водителей призвали тщательно выбирать место парковки из-за гроз
22 июля 2024, 15:09

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Грозы с дождями и порывами ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Московской области до конца дня, в связи со сложной погодной ситуацией водителей просят быть внимательнее за рулём и более тщательно выбирать места для парковки, такое предупреждение выпустило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Из-за осадков видимость снижена, поэтому водителям необходимо полностью сконцентрироваться на дороге и не отвлекаться на гаджеты. Следует также строго соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и не превышать скорость, а в черте города и местах притяжения пешеходов следует сбавлять скорость до минимума», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что для того, чтобы припаркованный автомобиль не пострадал, не следует оставлять его под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

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#подмосковье
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В подмосковных лесах с начала года заметили более 4,1 тыс. нарушений
22 июля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье с начала года выявили более 4,1 тыс. нарушений лесного законодательства.
Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«С начала 2024-го инспекторы лесной охраны при патрулировании лесного фонда зарегистрировали 4 тыс. 138 нарушений. В основном они связаны с нарушением правил пожарной и санитарной безопасности, самовольным занятием лесных участков, незаконной рубкой и повреждением деревьев. В 75% случаев нарушители установлены», – отметил Агулов.
По данным подмосковного Комлесхоза, больше всего нарушителей установили в Волоколамском (636), Истринском (379) и Ступинском (212) городских округах.

Для физлиц за подобные нарушения предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей, для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо штрафов, статья 100 Лесного кодекса России обязывает нарушителей возместить вред, причинённый природным объектам.

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#московская область
#природа
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Продолжается приём заявок на конкурс лучших практик в сфере национальных отношений
22 июля 2024, 14:57

Фото: iStock/Pavel Sukhov

Конкурс лучших практик в сфере национальных отношений проводится в России в седьмой раз, приём заявок на участие стартовал 10 июля и продолжится до 20 октября, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей РФ.
«Конкурс призван выявить лучшие практики и инициативы, направленные на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений и сохранение и развития этнокультурного многообразия страны», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в шести номинациях, в числе которых «Лучшие практики в сфере народной дипломатии», «Лучшие проекты, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации», «Лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений» и пр.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на странице проекта.

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#конкурс
#национальность
#россия
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У нового детсада в Лобне устанавливают игровые комплексы
22 июля 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Возведение детского сада, рассчитанного на 330 воспитанников, завершается в микрорайоне Катюша в Лобне, строительная готовность объекта уже превысила 95 процентов, рабочие завершают отделку помещений и обустройство прилегающей к детсаду территории, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей, электромонтажные работы, сборка и расстановка мебели, установка сантехнического оборудования. Рядом с детским садом рабочие устанавливают качели в виде дельфинов и лошадок, а также скамейки и песочницы», — говорится в сообщении.
В работах задействованы 50 человек, используется три единицы техники. Сдать детский сад в эксплуатацию планируется в августе этого года.

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#лобня
#детский сад
#детсад
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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