В Ленинском округе стартует строительство школы на 825 учеников

Фото: Мария Даньшина
Строительство школы, рассчитанной на 300 младшеклассников и 525 учеников старших и средник классов, начнётся в жилом комплексе «Ново-Молоково» Ленинского городского округа 1 августа, передаёт корреспондент Мария Даньшина.
«Дети в этой школе смогут продуктивно учиться и интересно проводить время. Мы предусмотрели в школе систему Wi-Fi, а также кабинеты с магнитно-маркерными досками. Помимо этого, мы уделили внимание специальным классам. Будут классы естествознания, ИТ и технологические трудовые зоны, оформленные по последнему слову техники», — рассказал руководитель проекта Юрий Ивонин.Он подчеркнул, что для строительства школы будут использоваться только качественные и безопасные материалы, а для оформления интерьера выбраны природные фактуры и цвета.
На пришкольной территории появится стадион с и баскетбольная площадка.
Ввести новую школу в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале 2026 года.
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