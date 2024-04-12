Строительная готовность детсада на 220 мест в Щёлкове составила 30%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, возводят на Школьной улице в Щелкове, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 30 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте возводят стены и перегородки, ведётся обустройство инженерных систем», — отмечается в сообщении.В детском саду общей площадью около 4 тысяч квадратных метров будут организованы ячейки для одиннадцати групп детей в возрасте от полутора до семи лет. В здании также предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, столовая с кухней, медицинский пункт, а также вспомогательные и административные помещения.
На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство, установят детские игровые и спортивные площадки.
Завершить строительство должны в декабре 2024 года.
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Лев Каштанов