В Люберцах завершили строительство школы на 1,5 тыс. мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Общеобразовательную школу, рассчитанную на 1500 учеников, построили в территории жилого комплекса «1-й Лермонтовский» в городском округе Люберцы, новая школа откроется 1 сентября, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Строительство велось почти два года — с мая 2022. Четырёхэтажное здание общей площадью 24,7 тыс. квадратных метров построено по индивидуальному проекту, оно разделено на два блока — для младшей и средней школы. У блоков разные входы. В блоке для младшеклассников находятся спортивный и хореографический залы, в блоке средней школы —два спортивных зала, а также хореографический и тренажёрный залы», — говорится в сообщении.На пришкольной территории обустроена площадка для массовых мероприятий, а также футбольное поле и спортплощадки, в том числе — с уличными тренажёрами.
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Лев Каштанов