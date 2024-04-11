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В Люберцах завершили строительство школы на 1,5 тыс. мест

11 апреля 2024, 10:07
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Общеобразовательную школу, рассчитанную на 1500 учеников, построили в территории жилого комплекса «1-й Лермонтовский» в городском округе Люберцы, новая школа откроется 1 сентября, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.


«Строительство велось почти два года — с мая 2022. Четырёхэтажное здание общей площадью 24,7 тыс. квадратных метров построено по индивидуальному проекту, оно разделено на два блока — для младшей и средней школы. У блоков разные входы. В блоке для младшеклассников находятся спортивный и хореографический залы, в блоке средней школы —два спортивных зала, а также хореографический и тренажёрный залы», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории обустроена площадка для массовых мероприятий, а также футбольное поле и спортплощадки, в том числе — с уличными тренажёрами.

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#школа
#минжилполитики мо
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В Дмитровском округе построят дом отдыха с башней и колоннами
11 апреля 2024, 10:50

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Дом отдыха на 170 гостей в стиле «сталинский амир» возведут на территории комплекса «Целеево Гольф и Поло Клуб» в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В доме отдыха общей площадью свыше 31 тысячи квадратных метров будет гостиница на 68 номеров для круглогодичного индивидуального и семейного отдыха. Кроме того, объект планируется использовать для различных мероприятий и обслуживания летних соревнований по гольфу и зимних занятий лыжами», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Здание дома отдыха будет решено в классическом стиле с элементами сталинского ампира. Центральной частью постройки станет башня со шпилем, фасады украсят колонны и пилястры.

В состав дома отдыха, помимо гостиницы, войдут тренажёрные залы, бассейн, спа-комплекс, детский клуб, медпункт с массажными и процедурными помещениями, а также ресторан, бар, оранжерея, бильярдная и магазины.

Новый дом отдыха планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году, там будет создано около 150 рабочих мест.

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#дмитровский городской округ
#строительство
#мособлархитектура
#гостиница
#владислав гордиенко
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Загруженность дорог Подмосковья утром 11 апреля составила 3 балла
11 апреля 2024, 09:27

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Дороги в Московской области по состоянию на утро четверга, 11 апреля, загружены на три балла, при этом на тринадцати трассах в сторону столицы наблюдаются затруднения в проезде, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Движение затруднено на следующих федеральных трассах: М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон». Сложности с проездом также возможны в сторону Москвы на следующих семи шоссе: Пятницкое, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское и Киевское», — говорится в сообщении.
В министерстве также сообщили, что на подмосковные дороги этим утром выехало более 869 тысяч машин, что на два процента больше, чем в среднем за предыдущий месяц.

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#московская область
#подмосковье
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Российские бойцы ликвидировали командир-лейтенанта разведки ВСУ Ляха
11 апреля 2024, 08:46

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Российскими военными был ликвидирован командир-лейтенант разведывательной группы Вооружённых сил Украины Александр Лях. Его и шестерых его подчинённых уничтожили в Нейталово Донецкой Народной Республики.
Похороны украинского разведчика состоялись накануне, 10 апреля, сообщает телеграм-канал «Шепот фронта». Уточняется, что Лях возглавлял одно из элитных подразделений разведки ВСУ.

Также корреспонденты телеграм-канала сообщили о о ликвидации заслуженного тренера Украины по пулевой стрельбе Валентина Дондикова. Он воевал в составе частей ВСУ и участвовал в обороне Часов Яра. Там же был уничтожен американский наёмник, воевавший в составе «Интернационального легиона» Вооружённых сил Украины, по имени Седрик Чарльз Хэмм.

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#похороны
#всу
#украина
#тренер
#разведка
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Росавиация просит уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»
11 апреля 2024, 07:58

Фото: iStock/Diy13

Росавиация предложила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний», пишут «Известия» со ссылкой на отчет.
Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском в сентябре 2023 года — результат множественных нарушений и ошибок экипажа. К такому заключению пришла комиссия Росавиации по расследованию.

Кроме этого, комиссия просит рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям лиц, ответственных за обеспечение безопасности полетов, пишет издание.

В сентябре 2023 года Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, перед заходом на посадку сел на запасном аэродроме в Новосибирске из-за неисправности. В результате пилоты посадили самолет на сельскохозяйственном поле в 186 км от Новосибирска. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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#самолет
#новосибирская область
#увольнение
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В Норвегии попросили Еврокомиссию ввести 26-часовой день
Politico: Мэр норвежского города Вадсе ЕК попросила установить 26-часовой день
11 апреля 2024, 06:26

Фото: iStock/Elena-studio

Мэр норвежского города Вадсе Венче Педерсен обратилась в Еврокомиссию с просьбой сделать 26-часовой рабочий день реальностью в регионе. Об этом сообщает Politico.
Мэр самого северного города Норвегии, расположенного за Полярным кругом, пояснила, что с помощью такого решения она намерена проводить больше времени со своей семьей и привлекать в регион новых жителей. Она обратилась в Еврокомиссию с просьбой дать указание норвежским властям разрешить создание нового часового пояса.

«Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что это может быть очень интересно, особенно для семей с маленькими детьми», – пояснила градоначальник.

Однако мэр Педерсен признала, что точный механизм, по которому будут происходить изменения, еще не определен.

«Я не думаю, что они согласятся, поэтому мы не продумали все детали», – сказала она.

Между тем, представитель Еврокомиссии отметил, что вопрос о часовых поясах зависит от решения каждой страны и что ЕС не может ответить на запрос региона.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о переходе Донецкой, Луганской народной республик, Херсонской и Запорожской областей в московский часовой пояс.

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В РПЦ прокомментировали благотворительность Инстасамки, Моргенштерна* и Киркорова

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#еврокомиссия
#работа
#мэр
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В РПЦ прокомментировали благотворительность Инстасамки, Моргенштерна* и Киркорова
«Честное имя не купишь»: РПЦ о благотворительности звезд
11 апреля 2024, 06:10

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Звезды могут заниматься благотворительностью, но честное имя им не купить. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов.
Он прокомментировал поддержку пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле» со стороны звезд с сомнительной репутацией. Он указал на Инстасамку (Дарью Зотееву), Алишера Моргенштерна* и Филиппа Киркорова.

«Но деньгами нельзя купить себе доброе имя, надо изменить образ жизни. Как показывает пример этих российских деятелей шоу-бизнеса, благотворительные действия «напоказ» вовсе не означают, что они отказались от пропаганды антиценностей и последовательного разрушения норм морали, лежащих в основе любого общества, государства. Цинично развращать миллионы подростков и одновременно показывать, что артист якобы «заботится» о людях», — поведал иерей.

Священник Лукьянов охарактеризовал основные составляющие публичной деятельности Инстасамки и Моргенштерна как «откровенный сатанизм и презрение к людям».

Ранее Инстасамка сообщила, что перечислила семьям жертв теракта и раненых по одному миллиону рублей, а Моргенштерн заявил, что готов помочь оплатить медицинскую помощь, услуги врачей и операции пострадавшим от теракта. Он также перечислил один миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который работает гардеробщиком в «Крокусе».

Многие российские звезды, в том числе Егор Крид, SHAMAN (настоящее имя Ярослав Доронов) и Мейби Бэйби, поддержали семьи погибших и пострадавших в теракте.

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* Признан иноагентом на территории РФ.
#моргенштерн
#рпц
#благотворительность
#крокус сити холл
#теракт
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МЧС направило 35 тонн гуманитарной помощи жителям Оренбургской области
МЧС: 35 тонн гуманитарной помощи получили жители Оренбургской области
11 апреля 2024, 03:42

Фото: iStock/Halfpoint

Министерство по чрезвычайным ситуациям доставило 35 тонн гуманитарной помощи жителям Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в информационное агентство ТАСС.
Груз был доставлен самолетом Ил-76. Жители получат продукты питания, предметы гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги и бутилированную воду. В МЧС отметили, что сбор гуманитарной помощи был инициирован правительством Тульской области.

Вечером 9 апреля уровень воды в реке Урал превысил опасную отметку в 9,3 метра. 10 апреля вода достигла улиц города.

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#паводок
#наводнение
#оренбургская область
#эвакуация
#гуманитарная помощь
#мчс
#россия
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Стало известно о задержании участники резонансного преступления в «Москва-Сити»
«Ъ»: Участник преступления в «Москва-Сити» задержан за границей
11 апреля 2024, 03:12

Фото: iStock/BrianAJackson

Последний разыскиваемый участника стрельбы в башне «Око» в «Москва-Сити» был задержан в Болгарии по запросу российской стороны. Подозреваемый опознан как 44-летний Абубакар Абакаров из дагестанского села Учкент, передает «Коммерсантъ».
По данным Следственного комитета России (СКР), вооруженное нападение произошло 17 ноября 2017 года. Охранник бизнесмена Гаврила Юшбаева, вице-президента Всемирного конгресса горских евреев (ВКГЕ), открыл огонь после того, как бизнесмен потребовал отбуксировать его машину на стоянку. Абакарову удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Генпрокуратура готовит необходимые документы для его экстрадиции, но «сделать это будет довольно сложно», отмечает газета.

Ранее ФСБ задержала трех иностранцев, которые пытались организовать теракт в Ставрополе. При обыске в их домах были изъяты «фрагменты самодельных взрывных устройств (СВУ), химические вещества и компоненты для подрыва».

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#документы
#болгария
#задержание
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В Киеве заявили о новом способе экономии
В Киеве отказались от включения крупных фонтанов ради экономии
11 апреля 2024, 03:02

Фото: iStock/Robert Wygoda

В этом году восемь больших фонтанов в центре Киева не будут подсвечиваться по экономическим причинам. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, речь идет о фонтанах «Великий», «Водяной шар», «Каскадный», «Учредите Киева» и «Крещатик».

«Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны», – объяснили в администрации.

Отмечается, что ранее городские фонтаны включались в мае и отключались в конце сентября.

До этого Всемирный банк предупредил, что Украина может обанкротиться в следующем году, если западные кредиторы откажутся списать украинские долги.

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#экономика
#украина
#банкротство
#фонтан
#киев
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