Строительная готовность детсада на 250 мест в Мытищах превысила 90%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, возводят на улице Колпакова в Мытищах, в настоящее время работы завершены более чем на 90 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей, установка сантехники, отделка внутренних помещений, а также сборка и расстановка мебели. На площадке 42 рабочих, задействованы три единицы техники», — говорится в сообщении.В новом детском саду предусмотрены все необходимые помещений: игровые, спальни, отдельные залы для занятия физкультурой и занятия музыкой, а также буфет и раздевалки. На прилегающей территории будут установлены теневые навесы, оборудованы игровые и спортивные площадки.
Новый детский сад должен заработать в сентябре текущего года.
Читайте также:
Названа степень строительной готовности школы на 1,5 тыс. мест в ЖК «Пехра» в Балашихе
В ЖК «Столичный» в Балашихе строят шестиэтажную поликлинику
В Раменском строители начали взводить первый этаж ФОКа с бассейном
Лев Каштанов