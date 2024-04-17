Строительная готовность детсада на 350 мест в Химках достигла 70%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, возводят в жилом комплексе «Пятницкие Луга» на территории городского округа Химки, в настоящее время готовность объекта составляет 70 процентов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На объекте выполнено остекление и черновая отделка, ведётся финишная отделка. Кроме того, завершается устройство фасада и монтаж внутренних инженерных систем. Строители приступают к монтажу наружных инженерных систем и благоустройству территории. В работах задействовано 34 человека, используется пять единиц техники», — говорится в сообщении.В трёхэтажном здании площадью 4,4 тыс. квадратных метров предусмотрены помещения для 14 групп – у каждой группы будет своя игровая, спальня, буфет, раздевалка и туалет. Еду для ребят будут готовить на месте — в пищеблоке. Кроме того, в здании есть физкультурный и музыкальный залы, медпункт с процедурным кабинетом и кабинеты для психолога и логопеда.
Детский сад возводит на свои средства застройщик ГК «Самолёт» в рамках договора о комплексном развитии территории. Сдать детский сад в эксплуатацию планируется в третьем квартале текущего года.
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