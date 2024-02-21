Строительная готовность детского сада в Климовске составила 90%

Фото: Галина Добрынина
Детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников, возводят на улице Школьная в Климовске городского округа Подольск, в настоящее время строительная готовность объекта составляет около 90%, передаёт корреспондент Галина Добрынна.
«В настоящее время на объекте завершается отделка фасада. Ведутся электромонтажные, сантехнические и отделочные работы внутри здания. Монтируется технологическое оборудование, слаботочные системы, лифты», — говорится в сообщении.В здании два надземных и один подземный этаж, общая площадь постройки составляет более 3,2 тыс. квадратных метров. В работах задействовано 40 человек, используются две единицы строительной техники.
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Лев Каштанов