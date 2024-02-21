Строительная готовность детского сада в Климовске составила 90%

Погодное явление Эль-Ниньо, которое должно было принести самое жаркое лето на планете в истории, в том числе и в России, в апреле сменится другим явлением - Ла-Нинья, после чего температура начнет понижаться. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.