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Строительная готовность детского сада в Климовске составила 90%

21 февраля 2024, 15:41
Фото: Галина Добрынина

Фото: Галина Добрынина

Детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников, возводят на улице Школьная в Климовске городского округа Подольск, в настоящее время строительная готовность объекта составляет около 90%, передаёт корреспондент Галина Добрынна.
«В настоящее время на объекте завершается отделка фасада. Ведутся электромонтажные, сантехнические и отделочные работы внутри здания. Монтируется технологическое оборудование, слаботочные системы, лифты», — говорится в сообщении.
В здании два надземных и один подземный этаж, общая площадь постройки составляет более 3,2 тыс. квадратных метров. В работах задействовано 40 человек, используются две единицы строительной техники.


Открыть новый детский сад планируется к 1 сентября текущего года.

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#климовск
#строительство
#детский сад
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Опрос: Почти 70% россиян положительно относятся к алкогольным подаркам
21 февраля 2024, 15:30

Фото: istockphoto.com/Eshma

Опрос SimpleWine показал, что 69% респондентов отметили, что положительно относятся к алкогольным подаркам.
Отмечается, что в опросе речь шла о подарках на гендерные праздники – 23 Февраля и 8 Марта.

Так, мужчины отметили, что им приятнее было бы получить в подарок виски или коньяк, в то время как большинство женщин обозначили игристое вино, французское шампанское, тихое вино или ликёр.

Как передаёт Газета.ру, в среднем россияне планируют потратить 4 790 рублей на подарки к 23 Февраля и 8 Марта.

Ранее опрос «Зарплаты.ру» показал, что в подготовке праздника для коллег-мужчин участвуют 75% сотрудниц, при этом из них 82% принимает участие в подготовке добровольно, лишь 18% делают это из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ.

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Зима газон не отменяет. За что автомобиль могут эвакуировать с территории двора
Автоэксперт Ломанов рассказал, за что автомобиль могут эвакуировать с территории двора
21 февраля 2024, 15:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Парковку регулируют правила и знаки дорожного движения. В некоторых случаях автомобиль могут эвакуировать с территории двора или оштрафовать водителя за нарушение. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил независимый автоэксперт Андрей Ломанов.
«Если во дворе предусмотрены парковочные места или проезд позволяет парковать автомобиль, эвакуировать его, конечно, не могут. Эвакуируют, как правило, машину, которую неправильно поставили – менее чем в пяти метрах от пешеходного перехода или на газон. Нужно понимать, что зима газон не отменяет, потому что под снегом – не парковочное место, а, например, палисадник или трава. В этом случае машину тоже могут отправить на штрафстоянку», – сказал Ломанов.
Эвакуируют автомобиль и в том случае, если он загораживает какой-либо жизненно важный объект.
«Это, например, вход в подъезд, когда люди не могут войти туда с коляской. Бывают у нас такие герои, которые, не найдя во дворе свободного места, упираются в подъезд. В этом случае можно добиться того, чтобы машину эвакуировали», – отметил собеседник «Радио 1».
Он особо обратил внимание на то, что Кодекс об административных правонарушениях Московской области содержит запрет на парковку у мусорных площадок.
«Знаки «Остановка запрещена» у мусорных контейнеров я поддерживаю, это абсолютно правильно», – заключил автоэксперт.
Ранее в Главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области напомнили, что, если неправильная парковка затрудняет проезд мусоровозу и перекрывает доступ к бакам, это – нарушение правил дорожного движения. В этом случае размер штрафа для физических лиц составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 5 до 10 тысяч, а для юридических – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

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#подмосковье
#московская область
#автомобиль
#эвакуация
#густ мо
#пдд
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Российских дачников могут штрафовать за неправильное хранение удобрений
21 февраля 2024, 15:21

Фотобанк Московской области

В связи с внесением изменений в законодательство увеличилось количество штрафов, которые могут получить дачники за несоблюдение законов. Среди прочих изменений произошли корректировки в вопросах хранения удобрений, пишет издание «Аргументы и факты».
Все разрешённые к использованию на дачах удобрения могут храниться при соблюдении определённых условий, рассказал газете юрист Сергей Колмийцев.

Минеральные удобрения должны находиться в закрытых помещениях, влажность и температура воздуха в которых соответствуют требованиям, указанным на упаковке. Хранение на открытом воздухе даже под укрытиями недопустимо. Органические удобрения (навоз, перегной, торф) допускается хранить на открытом воздухе при условии организации специальных площадок для хранения. Это могут быть ямы или насыпи с бортиками и укрытием сверху.

Основным требованием к хранению удобрений является предотвращение их попадания в больших количествах на соседние земельные участки, в водоёмы или системы водоснабжения. Так, например, запрещён смыв удобрений при сильных дождях.

Несоблюдение правил хранения удобрений расценивается как причинение вреда окружающей среде и влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 2 до 7 тысяч рублей.

Следует понимать, что требования к содержанию площадок для хранения органических удобрений могут различаться в зависимости от региона и местных нормативных актов. Наряду с требованиями к хранению удобрений существуют также ограничения на их использование, например, в водоохранных зонах.

Соблюдение правил хранения и использования удобрений не только позволяет избежать штрафов, но и способствует сохранению окружающей среды и повышает урожайность на садовом участке.

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#дачники
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СМИ рассказали подробности о пребывании предателя Кузьминова в Испании
Mundo: перебежчик Кузьминов прожил в испанском Вильяхойосе несколько дней
21 февраля 2024, 15:19

Фото: istock / Alberto Masnovo

Летчик Максим Кузьминов, угнавший в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 на Украину, пробыл в испанском муниципалитете Вильяхойос несколько дней. На документах, которые лежали около тела летчика, были найдены его отпечатки пальцев. Об этом информирует газета El Mundo.
Соседи рассказали, что российский дезертир находился в этом районе всего несколько дней. О нем никто не знал: ни в районном объединении Ла-Кала, ни в православной церкви Вильяхойосы, ни в ближайшем супермаркете.

«Кузьминов, оригинальные отпечатки пальцев которого нашли на обнаруженных при нем фальшивых документах, которые приписывали ему украинское гражданство, был убит в жилом районе Вильяхойосы, где проживает около 8000 человек», — заявили в информагентстве.
В сентябре 2023 года украинская разделка сообщила, что Кузьминов 9 августа угнал вертолет Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту с угонщиком были два человека, они погибли.

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#гражданство
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#вертолёт
#соседи
#человек
#тела
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Курятина, матрас и магнитола: в электричках Подмосковья нашли 1,5 тыс. забытых вещей
21 февраля 2024, 15:16

Фото: iStock/Iryna Melnyk

Около полутора тысяч личных вещей забыли пассажиры в электричках ЦППК в 2023 году, чаще всего с собой забывали забрать ручную кладь, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
«Чаще всего в вагонах оставляли рюкзаки, сумки, пакеты, коробки, чемоданы, барсетки и портфели. Но иногда встречались и необычные находки. В числе таких: пластиковое ведро с маринованными куриными крылышками, свёрнутый матрас, банка с земляникой, магнитола, чехол для электрогитары и кейс со строительными инструментами», — отмечается в сообщении.
Больше всего вещей потеряли пассажиры электричек Савёловского, Белорусского и Курского направлений. А самым «урожайным» на потери месяцем стал май, когда в поездах забыли 170 разных вещей.

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#цппк
#электрички
#савёловское направление
#белорусское направление
#курское направление
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Послание Путина начнется 29 февраля в 12 часов в Гостином дворе
21 февраля 2024, 15:09

Фото: сайт Кремля

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет 29 февраля в 12:00 по московскому времени в Гостином дворе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в парламенте. Дату также называла пресс-служба Кремля.

По словам собеседника агентства, законодатели накануне будут сдавать ПЦР-тесты.

Телеканалы РФ предварительно закладывают один час на трансляцию послания российского лидера.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Казань. Там глава государства встретится с некоторыми зарубежными лидерами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#тесты
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#новости
#рф
#служба
#послание
#владимир путин
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В Петербурге предложили использовать маткапитал на стоматологию
21 февраля 2024, 14:56

Фото: istockphoto/macniak

Депутаты Санкт-Петербургского Заксобрания единогласно поддержали идею, которая расширяет границы использования средств материнского капитала. Теперь многодетные семьи смогут направлять их на оплату стоматологических и офтальмологических услуг.
«Данный законопроект направлен на улучшение качества жизни многодетных семей», - заявила заместитель председателя комиссии по социальной политике и здравоохранению Светлана Агапитова.
По мнению питерских законодателей, теперь семьи, воспользовавшись средствами материнского капитала, смогут восстановить здоровье детей.

Размер маткапитала в Санкт-Петербурге в 2024 году составляет 203,8 тысяч рублей. Ранее средства можно было использовать на получение образования, улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери. Теперь к этому списку добавились и медицинские услуги.

Отметим, что подобная практика уже существует в Ленинградской области. Социальный кодекс региона позволяет семьям с детьми использовать материнский капитал на оплату врачебных услуг стома. Эта возможность пользуется большим спросом.

Законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтениях в ближайшее время. Ожидается, что он будет принят в окончательной редакции и вступит в силу уже в этом году.

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#здоровье
#семьи
#материнский капитал
#законопроект
#маткапитал
#санкт-петербург
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Стал известен график работы офисов МосОблЕИРЦ в праздничные дни
21 февраля 2024, 14:53

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Режим работы офисов Московского областного единого информационного расчётного центра (МосОблЕИРЦ) изменится на текущей неделе из-за Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
«22 февраля, в предпраздничный день, все клиентские офисы МосОблЕИРЦ закроются на час раньше. В пятницу, 23 февраля, офисы работать не будут. С 24 февраля всё вернётся к штатному расписанию», — говорится в сообщении.
Работа контактного центра прерываться не будет, туда можно звонить ежедневно с 8 утра до 22:00 по телефону 7 (499) 444-01-00.

Жителям Подмосковья также напомнили, что оплатить коммунальные услуги можно вне офисов МособлЕИРЦ: например, на сайте расчётного центра или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Платежи принимаются также в банках, включая банковские онлайн-сервисы.

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#московская область
#подмосковье
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Синоптик Вильфанд «отменил» самое жаркое лето в России
Вильфанд: Эль-Ниньо, который мог вызвать жаркое лето, завершится в апреле
21 февраля 2024, 14:52

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Погодное явление Эль-Ниньо, которое должно было принести самое жаркое лето на планете в истории, в том числе и в России, в апреле сменится другим явлением - Ла-Нинья, после чего температура начнет понижаться. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, температуры будут понижаться уже в второй половине года после наступления холодной фазы океанских течений.

«По всем оценкам, по моделям, начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы», — сказал Вильфанд.

Согласно предварительным расчетам, во втором полугодии 2024 года с вероятностью, превышающей 60%, наступит холодная фаза Ла-Нинья.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на синоптиков написала, что в России лето в 2024 году станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, уже в июне температура воздуха будет на семь градусов выше нормы. По данным синоптиков, в Москве, Калининграде, Твери и Калуге средняя температура воздуха составит около 35 градусов.

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