В Пушкине завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Дом для переселенцев из аварийного жилья возводят на Гоголевской улице в городе Пушкино, работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время фасадные работы на объекте уже завершены. Завершаются отделочные работы в общедомовых помещениях и внутри квартир. Кроме того, идёт благоустройство прилегающей территории», — отмечается в сообщении.Квартиры в новом доме получит 121 семья переселенцев — более 320 человек. Сейчас они живут в 26 домах Пушкинского округа, признанных аварийными. Общая площадь этого жилого фонда составляет более 5,6 тыс. квадратных метров.
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Лев Каштанов