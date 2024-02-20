В Подмосковье построят более 60 км тротуаров вдоль региональных дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 60 километров тротуаров планируется построить при региональных дорогах в Московской области в 2024 году, при этом около трети работ проведут по итогам народного голосования, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«В этом году запланировано обустроить больше 60 км новых тротуаров в 35 городских округах. Отмечу, что по результатам голосования жителей на портале «Добродел» будет построено свыше 18 км», — рассказал глава министерства Алексей Гержик.Он добавил, что работы начнутся с наступлением тёплого сезона.
Всего за последние пять лет в Московской области построили более 640 тротуаров вдоль региональных дорог.
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