Строительная готовность детского сада в Котельниках составляет 68%

В регион пришла аномально тёплая погода для января: в ближайшие дни температура может подняться до +5 градусов. Снег во дворах почти растаял, что говорит о необходимости убрать оставшийся мусор. Городские коммунальные службы начали выполнять работы по уборке придомовых территорий от мусора, расчистке внутриквартальных проездов от снега и очистке газонов и детских площадок от загрязнений, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.