Строительная готовность детского сада в Котельниках составляет 68%

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
На территории жилого комплекса «Новые Котельники» строится детский сад для 235 детей. Это дошкольное учреждение возводит ООО СЗ «Котельники» в рамках комплексного развития территории одноимённого городского округа, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Площадь детского сада составляет более 4 тысяч квадратных метров. Здание состоит из одного подземного и трёх наземных этажей. В детском саду есть групповые, кружковые, универсальные комнаты и залы для занятий, а также пищеблок с кухней полного цикла и медицинский кабинет. На прилегающей территории будут оборудованы игровые и спортивные площадки.
На строительной площадке завершены монолитные работы по созданию конструкции здания. Частично выполнены работы по благоустройству территории. Готовность объекта составляет 68%. В ближайшее время застройщик планирует начать монтаж вентилируемых фасадов, установку веранд и малых архитектурных форм.
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Дайана Хусинова