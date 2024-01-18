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В подмосковные больницы закупят 17 новых передвижных ФАПов

18 января 2024, 10:37
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

17 передвижных ФАПов закупят в Подмосковье в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В медицинские учреждения будут закуплены новые передвижные комплексы, оснащенные флюорографами и маммографами. Они появятся в Сергиево-Посадской, Рузской, Ногинской, Дмитровской, Люберецкой, Истринской больницах.

«Ежегодно мы закупаем для подмосковных больниц современные передвижные комплексы. За последние 3 года приобрели 23 мобильных ФАПа на сумму 472 млн рублей, а в этом году планируем купить еще 17 машин. На эти цели заложено 460 млн рублей», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Стоит отметить, что всего закупят и поставлять в больницы 5 мобильных комплексов оснащенных маммографами, 4 – флюорографами, 7 - и тем, и другим и 1 рентгеномаммографический комплекс.

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#больницы
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Педиатр Жильцов рассказал основные правила купания для детей в Крещение
18 января 2024, 10:36

Фото: istockphoto / Tatiana Sidorova

Педиатр НИКИ детства Антон Жильцов перечислил основные правила купания для детей в Крещение. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заместитель главного врача по медицинской части НИКИ детства, врач-педиатр, инфекционист Антон Жильцов отметил, что в детском организме полноценно не сформирована система терморегуляции.

«Для детей купание в проруби - опасная процедура, целесообразность которой взрослым следует тщательно обдумать. <…> Детей до 3 лет вообще не стоит окунать в холодную воду, максимум можно обтереть. <…> Не стоит заставлять и давить на детей более старшего возраста. Они должны принять решение окунаться или нет самостоятельно. При этом ребенок должен быть абсолютно здоров и хорошо знаком с закаливанием, например, с контрастным душем», — поделился Антон Жильцов.

Он добавил, что очень важно разогреть ребенка перед окунанием в прорубь, например, провести разминку.

Кроме этого, подходить к проруби и спускаться в нее ребенок должен обязательно в сопровождении взрослого, а после обязательно его нужно растереть махровым полотенцем и напоить горячим чаем.

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#педиатр
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Глава Комитета по здравоохранению СПб Лисовец заявил об улучшении медпомощи
17 января 2024, 20:44

Фото: istockphoto.com/David Gyung

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что за время его пятилетнего пребывания на посту система здравоохранения в городе, в частности, система оказания медицинской помощи населению, улучшилась.
«Все наиболее важные изменения, которые могут привести к качественному улучшению оказания медицинской помощи населению, касаются системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В инфраструктуре амбулаторной сети за эти годы произошёл гигантский позитивный сдвиг, открылись десятки офисов врачей общей практики, поликлиник, новых стационаров», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Лисовец.

Он отметил, что повышения качества оказания медпомощи и рост уровня доверия граждан медицинской системе привёл к росту числа тех, кто проходит профилактические мероприятия, в том числе диспансеризацию. Так, количество проходящих диспансеризацию увеличилось втрое в сравнении с показателями трёх-четырёхлетней давности.

Ранее сообщалось, что бесплатную диспансеризацию в 2023 году прошли более 2,5 млн жителей Московской области.

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#здравоохранение
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#диспансеризация
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Врач Мартынова: Стресс может спровоцировать процессы пародонта
17 января 2024, 18:14

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова заявила о связи между постоянных стрессом и воспалением зубов.
В частности, по её словам, стресс может вызвать процессы пародонта. Она пояснила, что длительные стрессовые состояния приводят к нарушению показателей гормонов щитовидной и поджелудочной желез, из-за чего страдает минеральный обмен. Кроме этого, многие заедают стресс вредной, чаще сладкой пищей, а также забывают о полноценной гигиене полости рта.

«Как результат — воспаление и кровоточивость дёсен, множественный кариес, стоматиты, сухость полости рта, боль, жжение при разговоре и приёме пищи, нарушение вкусовой чувствительности. А седативные препараты и антидепрессанты, которые принимают при терапии, также снижают выработку слюны», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Мартынова.

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#здоровье
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В Каширской больнице проведут единый день диспансеризации
17 января 2024, 17:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Единый день диспансеризации состоится в Каширской больнице в субботу, 20 января, проверить здоровье приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В ходе диспансеризации врачи проверят у пришедших артериальное и внутриглазное давление. Обследования включают также флюорографию, маммографию, ЭКГ, анализы крови на сахар и холестерин, анализ ПСА (на простатический специфический антиген) для мужчин и мазок из шейки матки для женщин моложе 69 лет», — говорится в сообщении.
Диспансеризация будет проводиться с 8 утра до 13:00 в помещении взрослой поликлинике по адресу: город Кашира-1, улица Генерала Белова, дом №1.

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#кашира
#здоровье
#медицина
#диспансеризация
#здравоохранение
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Член ОП Муслимов: Советские санатории помогут в борьбе с алкоголизмом
17 января 2024, 17:29

Фото: istockphoto.com/Explora_2005

Член Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов заявил о том, что возрождение санаторно-курортного лечения, какой был в советское время, способствует борьбе с алкоголизмом в стране.
«Проблема надломленного психоэмоционального состояния, из-за которого люди и тянутся к спиртному, кроется как во внешних обстоятельствах, так и в нас самих. Надо подходить к её решению комплексно. Важно чем-то занять людей и дать им возможность перезагрузиться. Первое, что нужно сделать на государственном уровне — это вернуть практику санаторно-курортного лечения, популярную во времена СССР. Ежегодно миллионы граждан отправлялись в санатории, чтобы восстановить здоровье и силы, что помогало эффективно бороться как с физической, так и моральной усталостью», — объяснил в беседе с Газета.ру Муслимов.

Кроме того, руководителям неплохо было бы обучать работников борьбе со стрессом, а также мониторить их состояние для профилактики эмоционального выгорания, которое наблюдается у людей по всему миру всё чаще и чаще.

А в условиях санкций и подорожания заграничных курортов Муслимов посоветовал не отказываться от отпуска, а попробовать раскрыть прелести внутреннего туризма и посетить красивейшие места России.

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#лечение
#отдых
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В приморском роддоме родилась девочка-богатырша
17 января 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Во Владивостоке на свет появилась девочка весом почти в 6 кг
В роддоме №3 Владивостока родился младенец-гигант. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«В нашем роддоме на свет появилась почти 6-килограммовая девочка. Малышка-крепышка стала третьим ребенком в семье. Её вес достиг 5760 г, а рост 53 см», —сообщили врачи.
По словам заведующей акушерским отделением Натальи Король, медики знали, что малышка родится крупной, но то, что девочка будет настолько большой, не ожидал никто.

«Родила женщина путем кесарева сечения, без осложнений», — сообщила Король.
Мать и ребёнок сейчас находятся под наблюдением специалистов и чувствуют себя хорошо.

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Онколог Баданян рассказала о важности плановой маммографии
17 января 2024, 17:09

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Заведующая ЦАОП Люберецкой больницы Ани Баданян рассказала, почему женщины старше 40 лет должны в обязательном порядке проходить маммографию.Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что при отсутствие постоянного мониторинга здоровья появляется риск возникновения онкологических заболеваний молочных желез.

«Женщина, сидя на работе, дома, может через портал Госуслуг записаться самостоятельно на маммографию. Такое обследование проводится для женщин старше 40 лет, тем кто младше этого возраста, молочную железу нужно обследовать на УЗИ<…> Мужчины реже, но тоже страдают от онкологии молочной железы. Признаки заболевания те же, если молочная железа увеличилась в размерах или прощупывается уплотнения необходимо немедленно обратиться к врачу», — поделилась Ани Баданян.

Стоит добавить, что использование стероидных средств даже при активные занятиях спортом у мужчин могут являться фактором риска появления онкологии.

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Нарколог Холдин рассказал, чем опасен прием алкоголя во время крещенских купаний
17 января 2024, 16:35

Фото: istockphoto / Osobystist

Нарколог рассказал, чем может обернуться прием алкоголя и купание в проруби. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Традиционно в ночь с 18 на 19 января православные празднуют Крещения Господня. Психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин объяснил, что употреблять алкоголь, если вы собираетесь окунаться в прорубь категорически запрещено, так как это может привести к необратимым последствиям.

«Отправляясь на праздник Крещения, возьмите с собой термос с чаем. Он согреет вас до и после купания, восстановит силы. И помните, что беременным, детям и людям с хроническими заболеваниями следует воздержаться от купания в холодной воде», – поделился Виталий Холдин.

Стоит подчеркнуть, что само резкое погружение в ледяную воду является большим стрессом для организма, а употребление алкоголя может привезти к инфаркту, инсульту и даже внезапной смерти.

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Перечислены самые яркие симптомы коклюша
Эпидемиолог Крючков рассказал, как можно распознать коклюш
17 января 2024, 15:56

Фото: istockphoto.com/Highwaystarz-Photography

Главный научный сотрудник института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН эпидемиолог Пётр Чумаков заявил, что наиболее яркими симптомами коклюша являются сухой и продолжительный кашель, общее недомогание, раздражение слизистых из-за кашля и интоксикация.
Он подчеркнул, что коклюш не является вирусным заболеванием, поэтому распространение его не особо активно.

В особой группе риска по болезни, по словам специалиста, дети.

«Опасно заболевание для грудных детей, потому что возникает надсадный и продолжительный кашель, вплоть до рвоты. <…> Коклюш у взрослых протекает в более легкой форме, но сопровождается долгим и сухим кашлем без мокроты, который очень мучителен. Но бывают и такие случаи, когда человек вообще не замечает, что болеет коклюшем», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Чумаков.

При заболевании и наличии симптомов эксперт рекомендовал не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу.

А иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заметил, что на срочное обращение к врачу может указывать состояние, когда температура «сбивается», но потом опять быстро поднимается, и в течение пяти дней и более не удаётся её нормализовать.

«Если появляются боли где-либо — резкие или те, которые нельзя купировать. Любые другие неврологические проявления: когда появляется шаткость походки, слабость в руке или ноге, изменение чувствительности. <...> Если температура не очень высокая, а человек, например, не может встать с постели, очень медленно отвечает на вопросы, не может сосредоточиться», — добавил в беседе с RT Крючков.

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