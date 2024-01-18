В подмосковные больницы закупят 17 новых передвижных ФАПов

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
17 передвижных ФАПов закупят в Подмосковье в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В медицинские учреждения будут закуплены новые передвижные комплексы, оснащенные флюорографами и маммографами. Они появятся в Сергиево-Посадской, Рузской, Ногинской, Дмитровской, Люберецкой, Истринской больницах.
Стоит отметить, что всего закупят и поставлять в больницы 5 мобильных комплексов оснащенных маммографами, 4 – флюорографами, 7 - и тем, и другим и 1 рентгеномаммографический комплекс.
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«Ежегодно мы закупаем для подмосковных больниц современные передвижные комплексы. За последние 3 года приобрели 23 мобильных ФАПа на сумму 472 млн рублей, а в этом году планируем купить еще 17 машин. На эти цели заложено 460 млн рублей», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева