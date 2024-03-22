Строительная готовность ФОКа в Бронницах достигла 20%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят на Москворецкой улице в Бронницах, в настоящее время строительная готовность спортивного объекта составляет 20 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас строители армируют и бетонируют элементы трибун, ведутся монолитные работы по возведению самого здания комплекса», — отмечается в сообщении.Общая площадь будущего физкультурно-оздоровительного комплекса составит более двух тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено наличие в здании тренажёрных залов и залов для занятия фитнесом, универсального спортивного зала с трибуной на 100 человек, бассейн с сауной и душевыми, а также кафе и различные административные помещения.
Сдать объект в эксплуатацию должны до конца 2024 года.
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Лев Каштанов