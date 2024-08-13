Жителям Клина рассказали о плановых отключениях котельных

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Подготовка к отопительному сезону продолжается в городском округе Клин, в связи с этим на две недели будет остановлена работа котельной, расположенной в деревне Малая Борщёвка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Котельная в Малой Борщёвке перестанет работать с 15 августа сроком на четырнадцать дней», — говорится в сообщении.При этом плановую остановку котельной №23 на Волоколамском шоссе перенесли с 15 на 27 августа, срок отключения также составит 14 дней.
«Отключение позволит провести работы по полной перекладке сетей в Зпадном микрорайоне Клина», — пояснили в администрации.Кроме того, на этой неделе завершаются плановые остановки трёх котельных. Котельную в деревне Васильково запустят 14 августа, котельную в деревне Бирево — 15 августа, в котельная, расположенная на улице Горького в Клину снова начнёт работать с 16 августа.
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Лев Каштанов