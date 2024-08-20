Строительная готовность музыкальной школы в Королёве превысила 90%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детскую музыкальную школу возводят в микрорайоне Юбилейный округа Королёв, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся чистовая отделка помещений, устройство наливного пола и инженерных сетей. Кроме того, проводится благоустройство пришкольной территории. На площадке задействовано 114 строителей, используется пять единиц техники. Работы идут с опережением графика», — отмечается в сообщении.В новой музыкальной школе размещаются репетиционные залы для хоров и оркестров, 20 классов для теоретических занятий, 26 классов для индивидуальных занятий пением и музыкой, зрительный зал со сценой, а таже библиотека и административные и технические помещения.
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Лев Каштанов