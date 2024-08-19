В красногорском ЖК «Пятницкие кварталы» достроили школу на 825 мест

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство школы, рассчитанной на 825 учеников, завершили в жилом комплексе «Пятницкие кварталы», расположенном рядом с деревней Сабурово городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Общая площадь четырёхэтажной школы составляет свыше 15 тысяч квадратных метров. В здании расположены универсальные и специализированные кабинеты, два многофункциональных спортивный зала, актовый зал на 300 мест, библиотечно-информационный центр, ИТ-полигон, столовая и прочие помещения», — говорится в сообщении.На пришкольной территории оборудована спортивная зона, детские площадки, а также территория для общешкольных мероприятий.
Торжественное открытие новой школы проведут в первый день нового учебного года.
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Лев Каштанов