Строительная готовность образовательного комплекса «Полёт» в Красногорске достигла 80%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Воспитательно-образовательный комплекс «Полёт» со школой на полторы тысячи учеников и детским садом на 200 воспитанников возводят в микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск, в настоящее строительная готовность объекта составляет 80 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведётся монтаж инженерных сетей и отделочные работы. В здание поставляют технологическое оборудование. Кроме того, идёт благоустройство прилегающей территории — здесь будут игровые площадки для младших школьников и детсадовцев, а также спортивные площадки для волейбольных и баскетбольных тренировок», — говорится в сообщении.В школе предусмотрено 80 основных и 33 специализированных кабинета, кружковые, помещения для групп продлённого дня, многофункциональные спортзалы и актовый зал.
Сдать воспитательно-образовательный комплекс в эксплуатацию планируется к началу нового учебного года.
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