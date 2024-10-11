Строительная готовность образовательного комплекса в ЖК «Тетрис» достигла 60%

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Образовательный комплекс в жилом комплексе «Тетрис» в Красногорске готов на 60 %. Застройщик ГК «Садовое кольцо» строит социальный объект для 420 детей в рамках комплексного развития территории (КРТ) за счёт внебюджетных средств. Комплекс смогут посещать 160 учеников начальной школы и 260 воспитанников детского сада, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
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Дайана Хусинова