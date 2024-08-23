Строительная готовность поликлиники на 600 посещений в Лобне превысила 90%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Поликлинику центральной городской больницы, рассчитанную на 600 посещений за смену, возводят в Лобне, строительная готовность будущего медучреждения составляет уже более 90%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведётся устройство слаботочных сетей, уборка помещений и расстановка мебели, а также благоустройство прилегающей территории. В работах задействовано 95 человек, используется четыре единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.Общая площадь здания составляет 11,7 тыс. квадратных метров. Такая крупная поликлиника поможет на много лет вперёд решить вопрос доступности медицинской помощи, особенно удобно станет жителям микрорайонов, расположенных в северной части округа: они составят основную часть пациентов нового медицинского учреждения.
Поликлиника заработает уже в текущем году.
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