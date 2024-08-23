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Строительная готовность поликлиники на 600 посещений в Лобне превысила 90%

23 августа 2024, 16:52
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Поликлинику центральной городской больницы, рассчитанную на 600 посещений за смену, возводят в Лобне, строительная готовность будущего медучреждения составляет уже более 90%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведётся устройство слаботочных сетей, уборка помещений и расстановка мебели, а также благоустройство прилегающей территории. В работах задействовано 95 человек, используется четыре единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.
Общая площадь здания составляет 11,7 тыс. квадратных метров. Такая крупная поликлиника поможет на много лет вперёд решить вопрос доступности медицинской помощи, особенно удобно станет жителям микрорайонов, расположенных в северной части округа: они составят основную часть пациентов нового медицинского учреждения.



Поликлиника заработает уже в текущем году.

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Победила в лотерее, но живет на пособия: почему выигравшей 90 млн девушке сейчас нечем кормить детей
23 августа 2024, 16:43

Фото: istockphoto/payphoto

В 2003 году 16-летняя британка Келли Роджерс выиграла в лотерее почти два миллиона фунтов стерлингов (90 млн рублей), чем прославилась на всю Англию. Девушка вскоре приобрела элитное жилье и исполнила свою самую заветную мечту, однако, как оказалось, эта сказка имела печальный финал. О том, как сложилась судьба юной миллионерши расскажет редакция «Радио 1».

16-летняя британка выиграла в лотерею


Получив выигрыш, Келли Роджерс покинула родительский дом и переехала в роскошный особняк, который приобрела за 180 тысяч фунтов. Затем британка исполнила свою давнюю мечту и сделала операцию по увеличению груди. Вскоре девушка встретила свою настоящую любовь. Казалось бы, жизнь начала налаживаться, но не тут-то было. Из-за внезапно свалившегося богатства девушка пристрастилась к запрещенным веществам.

Позже она призналась журналистам, что потратила на наркотики 250 тысяч фунтов — сумму, превышающую стоимость ее дома.

Однако даже эти расходы бледнеют на фоне того, сколько денег «одалживали» у Роджерс ее друзья.

«Некоторые просили у меня деньги на новые автомобили или учебу, и я просто не могла отказаться, хотя понимала, что рядом много случайных людей», — рассказывала британка.

Она также поделилась историей, когда на одной из вечеринок кто-то вынул из ее сумочки банковскую карту, и все начали расплачиваться ею за смартфоны и ноутбуки. В этот же период исчез возлюбленный девушки, оставив ее с маленькими детьми.

«В итоге 550 тысяч фунтов ушло на жилье для всей семьи, 300 тысяч — на одежду, макияж и татуировки, 250 тысяч — на путешествия за границу, 190 тысяч — на подарки родственникам и так далее», — подсчитала свои растраты девушка.

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

ДТП и наркотики


Британская пресса вскоре забыла о Роджерс, пока некоторое время назад она вновь не привлекала к себе внимание.

33-летняя мать четверых детей Келли Роджерс потеряла контроль над своим внедорожником, съехала с дороги и врезалась в ограждение на ферме. Прибывшие полицейские столкнулись с её неадекватным поведением: Келли попыталась сбежать, и правоохранителям пришлось применить силу, используя перцовый баллончик, чтобы её успокоить. Результаты экспресс-теста на наркотики подтвердили, что недавно девушка принимала запрещённые вещества.

В конечном итоге, у бывшей миллионерши отобрали водительские права на 22 месяца, а половину этого срока ей запрещено покидать дом после наступления ночи — соблюдение этого комендантского часа будет контролироваться специальным браслетом на её лодыжке. Из её прежнего богатства осталась только скромная дача и машина. Теперь девушке не хватает доходов, чтобы обеспечить четверых детей, поэтому она недавно подала заявление на получение государственной помощи.


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В Госдуму внесут законопроект о запрете массовых спам-звонков
Минцифры: в Госдуму в сентябре внесут проект о запрете массовых спам-звонков
23 августа 2024, 16:33

Фото: iStock/Three Spots

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны в России. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.
Он отметил, что данная инициатива будет внесена на рассмотрение уже в сентябре текущего года. Шадаев выразил уверенность, что закон будет принят.

Напомним, глава Минцифры анонсировал запрет массовых спам-звонков на конференции «Телеком Будущего — 2024», которая состоялась в апреле. По его словам, среди российских абонентов выработалось «крайне напряженное отношение» к коммерческим обзвонам.

Ранее жителям Московской области назвали типичные фразы телефонных мошенников. О различных уловках и используемых злоумышленниками выражениях, подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мошенники
#звонок
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В Химках завершается капремонт гимназии №23
23 августа 2024, 16:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Капитальный ремонт здания гимназии №23 завершается в химкинском микрорайоне Сходня, итоги работ обсудили на совещании муниципальных властей с главой городского округа Химки Дмитрием Волошиным, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Завершены практические все строительные работы. Остались последние штрихи: пусконаладочные работы и мелкие строительные. Нужно смонтировать приборы отопления, раковины, установить мебель. Первые поставки уже были, сейчас стартует сборка и установка», — сказал руководитель управления строительства администрации городского округа Химки Роман Глаголев.
В настоящее время общая готовность капремонта оценивается в 95%. В обновлённом трёхэтажном здании общей площадью свыше полутора тысяч квадратных метров будут учиться 150 человек. Учёба в отремонтированной гимназии начнётся со 2 сентября.

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#капитальный ремонт
#гимназия
#дмитрий волошин
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Российская студентка разработала новый метод защиты от БПЛА
23 августа 2024, 16:22

Фото: istockphoto / Oselote

Студентка Андреева из Новгорода разработала новый метод защиты от беспилотных летательных аппаратов.
Студентка Новгородского государственного университета (НовГУ) Варвара Андреева создала инновационное устройство для борьбы с беспилотниками. Оно работает на основе лазерного излучения и полностью автономно.

«Устройство сканирует окружающее пространство в режиме ожидания. Когда беспилотник с видеонаблюдением попадает в контролируемую зону, устройство активируется и автоматически блокирует или выключает его. Кроме того, оно энергоэффективно и может использоваться не только для борьбы с дронами, но и для ослепления вражеских сил, а также против оптических прицелов. Его можно интегрировать как в индивидуальное, так и в мобильное военное оборудование», — поделились в NEWS.ru.

На VIII Международном научно-исследовательском конкурсе Варвара Андреева выступила вместе с научным руководителем Михаилом Даниловских. Их разработка заняла первое место в категории «Технические науки».

«На рынке нет мобильных оптических систем для борьбы с беспилотниками, которые могли бы защищать военную технику от дронов и управляемых боеприпасов, временно блокируя их камеры. В то время как традиционные методы противодействия часто оказываются неэффективными, её устройство предлагает более доступное решение», — отметила Варвара Андреева.

Девушка разработала сканирующий блок строчно-кадровой лазерной обработки, который способен формировать сплошную завесу излучения на расстоянии до 100 метров, покрывая площадь в 20 квадратных метров.

Ранее компания VK увеличила скорость загрузки музыки и видео в своём приложении.

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Россияне назвали возраст, на который приходится пик карьеры
Опрос: Россияне считают возраст 35-39 лет оптимальным для пика карьеры
23 августа 2024, 16:01

Фото: iStock/Bojan89

Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что 25% россиян считают, что пик карьерного развития наступает в возрасте 35-39 лет.
Ещё 20% отметили идеальным для карьерного максимума возраст 40-44 года, 17% — 30-34 года.

«13% россиян отметили возрастной диапазон с 45 до 49 лет. Меньшая доля опрошенных, по 6%, полагает, что карьерный пик наступает в возрасте 25-29 лет или в 50-54 года», — приводит RT результаты исследования.

А для людей старших лет в Санкт-Петербурге с 1 сентября начнёт функционировать карта «Серебряный возраст» на базе «Единой карты петербуржца» (ЕКП). Как передаёт «Петербургский дневник», карта даст право на посещение музеев, находящихся в ведении Комитета по культуре города. Уточняется, что срок действия данной акции – с 1 сентября 2024-го по весну 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать автоматическую выплату.

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#карьера
#опрос
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В Химках планируют нанять специалистов для ухода за деревьями в парке «Дубки»
23 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Обход территории городского парка «Дубки» провёл глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, он отметил важность сохранения этого уголка природы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Парк «Дубки» — территория живой природы в черте города. Здесь растут вековые дубы, липы, сосны, березы, лиственницы. Для нас особенно важно сохранить ландшафт парка и позаботиться об экологическом благополучии этой территории», — сказал Дмитрий Волошин.
Отмечается, что одной из ключевых задач в настоящее время является привлечение специалистов-дендрологов, которые будут следить за состоянием деревьев в парке. В администрации также добавили, что площадь парка стала больше, поэтому ограждения перенесут на новые границы.

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#дмитрий волошин
#химки
#парк
#природа
#благоустройство
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На региональных дорогах Московской области установили 40 светофоров
23 августа 2024, 15:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сорок новых светофоров установили на региональных дорогах Подмосковья. Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорожники уже обустроили 11 светофоров типа Т-1 и 29 светофоров типа Т-7 на региональных дорогах. Всего до конца года планируется установить более 190 новых светофорных объектов», — отметил зампред правительства региона — глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве объяснили, что светофоры типа Т-1 устанавливают на перекрёстках для направления автомобильных потоков и на нерегулируемых переходах, а светофоры типа Т-7 с индикацией жёлтого цвета устанавливают для того, чтобы привлечь внимание водителей на нерегулируемых переходах в населённых пунктах рядом со школами и прочими образовательными учреждениями и местами притяжения жителей.

Отмечается также, что с 2019 по 2023 года на региональных дорогах Московской области было установлено свыше 1,1 тыс. светофоров.

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#нацпроекты
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#московская область
#подмосковье
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Раскрыта новая схема мошенничеств, направленная на пострадавших от «инвесторов»
Специалист Сергиенко: Мошенники создают липовые сайты помощи для пострадавших
23 августа 2024, 15:40

Фото: iStock/MUNTHITA LAMLUE

Директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Игорь Сергиенко рассказал, что мошенники создали новую схема обмана людей, пострадавших от недобросовестных «инвесторов».
«На этих сайтах можно оставить заявку на возврат похищенных денежных средств, после чего с жертвой свяжется мошенник и под видом юриста или самого настоящего инвестиционного консультанта вытянет из жертвы имеющиеся денежные средства», — прокомментировал в беседе с RT Сергиенко.

Для того, чтобы не попасться на удочку мошенникам, специалист рекомендовал повышать финансовую грамотность, проверять контрагентов, работать только с проверенными брокерами и инвестиционными организациями.

До этого сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который украл телефон у пассажира столичного метро, когда тот задремал на лавочке на станции «Мневники».

«На станции «Мневники» 44-летний гость столицы похитил у уснувшего пассажира телефон. Преступление попало в объектив видеокамеры наблюдения столичного метро, поэтому личность злоумышленника установить не составило труда. Украденный телефон стоимостью 5 тыс. руб. он планировал продать и на момент задержания уже вытащил из него SIM-карту», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы прокуратуры Москвы.

Ранее в Москве 79-летняя местная жительница переводила мошенникам более 30,4 млн рублей.

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Расписание на трёх направлениях МЖД изменится в конце августа — начале сентября
23 августа 2024, 15:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек Казанского, Ярославского и Павелецкого направлений, а также МЦД-3 изменится в конце августа — начале сентября из-за укладки стрелочных переводов на станциях Перово, Бужаниново и Кашира, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«26-27 августа с девяти утра до семи вечера работы будут идти на станции Кашира. 26 августа с 10:10 до 20:10 стрелочный перевод будут укладывать на станции Бужаниново. А 4-5 сентября с 22:10 до 8:10 работы будут проводиться на станции Перово. В указанное время у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, изменится количество остановок на маршруте, кроме того, несколько электричек отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят учитывать эти изменения и заранее уточнять расписание. Актуальный график электропоездов размещается на информационных табло на вокзалах и станциях, кроме того, расписание можно посмотреть онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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