Онкоскрининг полости рта с начала года прошли 190 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 190 тыс. жителей Московской области с начала 2024 года уже пришли Онкоскрининг полости рта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
На приёме у стоматолога пациентам проводят диагностику новообразований – люминесцентную стоматоскопию. Такой вид исследований позволяет выявить патологические изменения в тканях и заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии.
Люминесцентная стоматоскопия проводится специальной лампой. Стоматолог направляет её в полость рта. Любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет предположить онкологию.
Как отметили в министерстве, диагностика проводится бесплатно.
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«Такая диагностика злокачественных новообразований необходима для своевременного выявления патологии. Всего с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 190 тыс. жителей региона. В результате у 322 человек заподозрили онкологическое заболевание. Всех их направили на дополнительное обследование», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Люминесцентная стоматоскопия проводится специальной лампой. Стоматолог направляет её в полость рта. Любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет предположить онкологию.
Как отметили в министерстве, диагностика проводится бесплатно.
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Лора Луганская