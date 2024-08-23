35 подмосковных парков приглашают проверить здоровье в выходные

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В предстоящие выходные, 24 и 25 августа, в 35 парках Московской области вновь можно будет проверить своё здоровье. Выездные бригады врачей станут работать в 34 городских округах – в Красногорске, Лобне, Серпухове, Луховицах, Волоколамске и других. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Для прохождения осмотра медиков при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
В министерстве напомнили, что при необходимости пациента направят в поликлинику по месту жительства на углублённое обследование.
Читайте также:
Онкоскрининг полости рта с начала года прошли 190 тыс. жителей Подмосковья
Подмосковной пенсионерке удалили гигантскую опухоль яичника
Нарколог Холдин рассказал, как вернуть отнятые сигаретами годы
«Призываем всех жителей региона ответственно относиться к здоровью и регулярно его проверять. Для удобства с начала лета мы запустили акцию «Проверь своё здоровье в парке». Это удобная возможность совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Для прохождения осмотра медиков при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
В министерстве напомнили, что при необходимости пациента направят в поликлинику по месту жительства на углублённое обследование.
Читайте также:
Онкоскрининг полости рта с начала года прошли 190 тыс. жителей Подмосковья
Подмосковной пенсионерке удалили гигантскую опухоль яичника
Нарколог Холдин рассказал, как вернуть отнятые сигаретами годы
Лора Луганская