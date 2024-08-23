Подмосковной пенсионерке удалили гигантскую опухоль яичника

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Двухлитровую опухоль яичника удалили врачи Истринской больницы у 74-летней пациентки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в гинекологическое отделение с жалобами на сильные боли в животе. Выяснилось, что ранее у пациентки была выявлена опухоль яичника, однако за лечением женщина не обращалась», — говорится в сообщении.Прооперировать пациентку сразу врачи не могли из-за ряда сопутствующих заболеваний, включая мерцательную аритмию и повышенное давление.
«Мы провели коррекционную терапию и стабилизировали состояние женщины. А после этого провели успешную операцию и удалили опухоль объемом около двух литров», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главврача по медицинской части Дмитрий Бурдин.В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.
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