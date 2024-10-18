Строительная готовность поликлиники в Лосино-Петровском превысила 60%

Проект поликлиники в мкрн Лукино-Варино (Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО)
Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 320 посещений за смену, возводят в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского городского округа, в настоящее время строительная готовность здания составляет более 60%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строить четырехэтажную поликлинику начали в мае 2023 года. Сегодня строительная готовность объекта превышает 60%. На площадке задействовано 130 рабочих и пять единиц техники. Завершить работы должны уже в четвёртом квартале текущего года», — говорится в сообщении.К новой поликлинике планируется прикрепить более 18 тысяч жителей, в том числе свыше 3 тысяч детей. Отмечается, что за одну смену в поликлинике смогут принять 270 взрослых и 50 маленьких пациентов.
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