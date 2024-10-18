В Павловском Посаде 24 октября проведут День донора

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Выездная донорская акция будет проходить на базе дома культуры «Октябрь» в Павловском Посаде в четверг, 24 октября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Многоуважаемые доноры и просто неравнодушные люди! Приглашаем вас на совершение маленького, но такого важного подвига — сдать кровь и спасти чью-то жизнь», — обратились к жителям Павловского Посада сотрудники выездной бригады Московского областного центра крови.День донора будет проходить с 9 утра до полудня. Сдать кровь могут люди старше 18 лет и не имеющие противопоказаний. Отмечается, что накануне донации нужно соблюдать диету: не пить алкоголь и не есть жирного. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС.
Отмечается, что донорам положены два дополнительных оплаченных выходных дня, компенсация питания и иные льготы.
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