Нарколог Холдин раскрыл причины четырехкратного увеличения риска рака груди

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka
Рак молочной железы — наиболее часто встречающееся онкологическое заболевание у женщин, при этом есть факторы, которые во много раз увеличивают риск развития этой болезни. О них рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Для профилактики рака груди очень важно отказаться от спиртных напитков и курения. Согласно данным исследований, риск возникновения рака молочной железы у курящих женщин в четыре раза выше, чем у некурящих», — сказал Виталий Холдин.Он добавил, что даже оставшаяся в прошлом вредная привычка продолжает оказывать негативное влияние на здоровье — хотя и в значительно меньшей степени.
«У бывших курильщиц риск развития рака молочной железы в два раза выше, чем у тех, кто никогда не курил», — пояснил нарколог.Виталий Холдин также подчеркнул, что опасность заболеть раком груди повышает и алкоголь.
«Риск развития рака молочной железы увеличивается у тех женщин, которые постоянно употребляют алкогольные напитки даже в небольшом количестве», — заявил Холдин.Эксперт напомнил, что для эффективного лечение онкозаболевания важно заметить его на ранней стадии, поэтому женщинам нужно регулярно проводить самодиагностику и при выявлении каких-либо отклонений не откладывать визит к врачу.
Читайте также:
В Павловском Посаде 24 октября проведут День донора
Врач Морозов назвал неочевидные причины депрессии
Учёные создали алгоритм по прогнозу патологии беременности по истории болезни
Лев Каштанов