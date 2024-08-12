Строительная готовность поликлиники в посёлке Октябрьский достигла 50%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Комплексную поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на 500 посещений в смену, возводят в посёлке Октябрьской городского округа Люберцы, в настоящее время строительная готовность объекта достигла пятидесяти процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас ведутся монолитные работы на уровне пятого этажа, кладка стен и устройство наружных инженерных сетей. На площадке задействованы 75 строителей, использует три единицы техники», — говорится в сообщении.В поликлинике предусмотрены терапевтическое и педиатрическое отделения, а также медицинской профилактики, стоматология, кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация и блок физиотерапии.
Строительство должны завершить летом 2025 года. Медицинское обслуживание в новой поликлинике будут получать 40 тысяч человек. Поликлинику возводят в рамках реализации областной программы «Модернизация первичного звена» и национального проекта «Здравоохранение».
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