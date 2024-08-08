В подмосковной деревне Колычево началось строительство ФАПа

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство фельдшерско-акушерского пункта стартовало в деревне Колычево городского округа Егорьевск, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик вышел на объект. В настоящее время строители занимаются устройством фундаментной плиты», — отмечается в сообщении.Площадь одноэтажного ФАПа будет составлять 200 квадратных метров. В здании предусмотрен кабинет фельдшера, смотровая, кабинет для вакцинации детей и взрослых, процедурный кабинет, стерилизационная комната, палата для более длительного пребывания пациентов и комната для персонала.
Рядом с ФАПом обустроят парковку и проведут озеленение.
Завершить строительство должны в декабре текущего года. ФАП в Колычеве будет обслуживать свыше 1,1 тыс. человек.
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