В подмосковной деревне Колычево началось строительство ФАПа

Невролог Наталья Щипицина рассказала о первых признаках тихого инсульта, которые могут не сразу насторожить пациента. По словам заведующей неврологическим отделением Люберецкой областной больницы, ранние симптомы этого состояния могут проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе, а также нарушений речи.