Строительная готовность школы на 1,5 тыс. мест в Люберцах превысила 60%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на полторы тысячи учеников, возводят в жилом комплексе «Жулебино парк» на территории городского округа Люберцы, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 63 процента, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас на стройплощадку школы завозят материал для фасадных работ, ведётся кладка, а также устройство наружных инженерных сетей», — отмечается в сообщении.Девелопер ЖК «Жулебино парк» компания ПИК возводит школу за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории. После сдачи объекта в эксплуатацию он будет передан муниципалитету.
В министерстве отметили, что на территории ЖК «Жулебино парк» уже открыт детский сад на 350 воспитанников, а также детская и взрослая поликлиники.
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