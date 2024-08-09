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Строительная готовность школы на 1,5 тыс. мест в Люберцах превысила 60%

09 августа 2024, 09:47
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Школу, рассчитанную на полторы тысячи учеников, возводят в жилом комплексе «Жулебино парк» на территории городского округа Люберцы, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 63 процента, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас на стройплощадку школы завозят материал для фасадных работ, ведётся кладка, а также устройство наружных инженерных сетей», — отмечается в сообщении.
Девелопер ЖК «Жулебино парк» компания ПИК возводит школу за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории. После сдачи объекта в эксплуатацию он будет передан муниципалитету.



В министерстве отметили, что на территории ЖК «Жулебино парк» уже открыт детский сад на 350 воспитанников, а также детская и взрослая поликлиники.

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#строительство
#люберцы
#минжилполитики мо
#школа
Загруженность подмосковных дорог утром 9 августа составила 4 балла
09 августа 2024, 09:59

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 9 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, затруднения наблюдаются при движении в сторону столицы на одной федеральной трассе и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Заторы при проезде в сторону Москвы отмечаются на федеральной трассе А-105, связывающей столицу с аэропортом Домодедово, а также на следующих шоссе: Ленинградское, Варшавское, шоссе Энтузиастов, Боровское, Носовихинское, Щёлковское, Киевское, Каширское и Минское», — говорится в сообщении.
Всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано свыше 972 тысяч машин, это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа построят школу на 1150 мест
09 августа 2024, 09:31

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1150 учеников, возведут на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, девелоперу проекта ГК ФСК выдали разрешение на строительство, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Школу построят на Южном бульваре — между корпусами №7 и №12. Здание будет переменной этажности: три-четыре этажа. В нём размесятся учебные классы, универсальные кабинеты для учеников начальной и основной школ, лаборантские, а также спортивные залы, актовый зал и столовая», — говорится в сообщении.
Школа будет построена за счёт средств инвестора — в рамках договора о комплексном развитии территории. Сдать новый объект образования в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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#ленинский городской округ
#строительство
#минжилполитики мо
#школа
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В Подмосковье дали прогноз пожароопасности в лесах на 10 и 11 августа
09 августа 2024, 09:11

Фото: iStock/Ksenia Guzeeva

Уровень пожарной опасности в лесах Московской области в предстоящие выходные — 10 и 11 августа — на большей части территорий оценивается как малый, однако есть лесничества, более подверженные риску возникновения возгорания, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«В субботу, 10 августа, в большинстве подмосковных лесов ожидается II класс пожарной опасности. В Шатурском и Талдомском лесничествах — I класс, а в Истринском, Звенигородском и Волоколамском лесничествах — III класс», — говорится в сообщении.
В воскресенье, 11 августа, I класс пожарной опасности прогнозируется в Талдомском, Волоколамском, Сергиево-Посадском, Клинском и Дмитровском лесничествах, III класс — в Истринском лесничестве, а в остальных лесах области ожидается II класс пожарной опасности.

Лесопожарная обстановка оценивается по пятибалльной шкале, где I класс означает, что пожарной опасности нет, II класс указывает на небольшую степень пожароопасности, III класс — это средняя степень, IV класс — высокая степень, а V класс — чрезвычайная степень.

В Комлесхозе Подмосковья отметили, что большинство пожаров в лесах возникает по вине человека, и напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности жителям грозят крупные штрафы. Для физических лиц они составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишние свободы на срок от восьми лет.

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#московская область
#подмосковье
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Размещенным в ПВР жителям Липецкого округа разрешили возвращаться домой
09 августа 2024, 08:52

Фото: iStock/Ksenia Guzeeva

Жителям Липецкого муниципального округа, которых эвакуировали и разместили в ПВР в Копцевых Хуторах во время ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов после атаки ВСУ, разрешили возвращаться домой, для этих целей уже организовали транспорт. Об этом сообщает правительство Липецкой области в своем телеграм-канале. Отмечается, что люди в пунктах временного размещения обеспечены питанием и спальными местами.
«Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил пункт временного размещения в Копцевых Хуторах Липецкого МО. Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт», — указано в сообщении областного правительства.
Ранее сообщалось, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Областное ГУ МЧС докладывало, что на военном аэродроме фиксировали возгорание по третьему рангу пожара.

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#липецкая область
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Путин подписал закон о доплате 1200 рублей инвалидам и пенсионерам от 80 лет
09 августа 2024, 07:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ежемесячную индексируемую прибавку к пенсии в размере 1 200 рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.
Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы, кроме инвалидов с детства этой группы, которым уже выплачивается ежемесячное пособие из-за ухода за ними родителями или опекунами, будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1200 рублей с учетом ежегодной индексации.

Эта надбавка будет применяться к одной из пенсий, если человек получает две пенсии.

«Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически», — объяснил спикер ГД Вячеслав Володин.

Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова заявила, что россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не обратятся за выплатой сразу после достижения предельного возраста. Она отметила, что пенсионное законодательство предусматривает повышающие коэффициенты. Так, годовая отсрочка платежей увеличивает выплаты на шесть процентов. Если же отложить начало получения пенсии на десять лет, то первоначальная сумма увеличится в два раза.

До этого депутат Госдумы Андрей Исаев разъяснил порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров. Он пояснил, что размер индексации будет начисляться от максимальной суммы, то есть по той, которая была бы положена, если бы пенсионер не был трудоустроен. Недополученная за 8 лет сумма никуда не пропадает, она будет восстановлена, когда работающему пенсионеру придётся прекратить работу.

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Путин новым законом упростил работу педагогов
Путин утвердил закон о бюрократической нагрузке на педагогов ВУЗов
09 августа 2024, 06:02

Фото: istock/alexeyrumyantsev

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, направленный на снижение бюрократической нагрузки на педагогов вузы и колледжей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Закон распространяет опыт, ранее применявшийся в школах, на среднее профессиональное и высшее образование, передает РИА Новости. Теперь педагогам колледжей и вузов предоставляется возможность делегировать подготовку некоторых документов другим сотрудникам. Это касается реализации образовательных программ, таких как бакалавриат, специалитет, магистратура, а также аспирантура и ординатура.

Как подчеркивается, новые меры направлены на упрощение документооборота и освобождение преподавателей от излишней бюрократии. Педагоги смогут сосредоточиться на образовательном процессе, что, по мнению разработчиков закона, положительно скажется на качестве образования.

Этот шаг, как отмечается, направлен на улучшение условий труда педагогов и повышение эффективности образовательного процесса в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

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#студенты
#образование
#закон
#педагоги
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Путин подписал закон о проверке учебников – кто теперь решает, что учат наши дети
Путин утвердил закон, возвращающий РАН полномочия по экспертизе учебников
09 августа 2024, 04:00

Фото: istock/Svetlanais

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который возвращает Российской академии наук (РАН) полномочия по экспертизе учебников и связанных с ними учебных пособий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законопроект был предложен группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает РИА Новости. Как подчеркнула председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, до 2019 года РАН проводила научную экспертизу учебников, оценивая их соответствие современным научным представлениям и образовательным стандартам.

Гумерова отметила, что ученые-эксперты РАН проделали значительную работу по улучшению качества учебной литературы, что оказало положительное влияние на систему образования в целом. Она добавила, что эффективное функционирование системы научной экспертизы было связано с применением специальной методики и привлечением высококвалифицированных экспертов.

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#ран
#эксперты
#законопроект
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Курская область получит экстренное финансирование: как оформить помощь прямо сейчас
Правительство выделит Курской области 220 миллионов рублей на матпомощь
09 августа 2024, 02:40

Фото: istock/shironosov

Правительство России выделило 220 миллионов рублей на единовременную материальную помощь жителям Курской области. Сообщается, что средства пойдут на финансовую поддержку тем, кто покинул город.
По информации пресс-службы правительства, деньги будут направлены на выплату по десять тысяч рублей каждому жителю региона, который был вынужден покинуть свое постоянное место жительства. Решение о выделении средств было принято в соответствии с поручением президента.

Глава Курской области Алексей Смирнов отметил, что многие жители покинули свои дома без документов, что делает помощь особенно актуальной. Власти региона уже начали работу по согласованию списка получателей выплат с Министерством финансов и МЧС.

Также сообщается, что ранее было выделено 1,8 миллиарда рублей на получение сертификатов на переселение для жителей региона. В будущем планируется дополнительное финансирование для других мер по поддержке пострадавших.

Для получения информации и подачи заявок на единовременную выплату открыта горячая линия: 741-480.

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#помощь
#финансирование
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День святого Пантелеймона 9 августа: почему нельзя считать деньги и трудиться
9 августа верующие чтят великомученика и целителя Пантелеймона: история, традиции
09 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

9 августа православные верующие отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеймона. В народе этот день также называют днём Пантелеймона-целителя. В этот день существуют определённые приметы и запреты. Расскажем о них подробнее в материале «Радио 1».

День целителя Пантелеймона — история

Пантелеймон был врачом и исцелял людей от болезней, полагаясь на свои знания и веру в Бога. Он был казнен, но после смерти стал святым и покровителем врачей и больных. В этот день люди обращаются к нему с молитвами о здоровье и исцелении, а в церквях проходят богослужения, где верующие могут помолиться за своих близких.

Этот праздник напоминает нам о важности веры и духовного здоровья, а также о том, что всегда есть надежда на исцеление и помощь свыше. Ранее этот день также назывался Кочанником, поскольку именно в этот период времени кочаны капусты начинают наливаться.
Фото: iStock/gpagomenos

Традиции

В этот день существует традиция собираться друзьями и семьями за праздничным столом, где подаются блюда, приготовленные из фруктов и овощей нового урожая. Это символизирует благодарность Богу. Помимо этого, в некоторых регионах России в этот праздник устраивают ярмарки, на которых продаются разные товары, включая лекарственные травы.
Фото: iStock/kulagina

Что можно делать 9 августа 2024

В День целителя Пантелеймона православные стремятся попасть в храм и помолиться у иконы святого. Больному человеку желательно отстоять молебен в честь целителя или помолиться дома, прося о скорейшем выздоровлении.

В этот день следует проверить, как завязались качаны капусты. Если они крепкие в начале августа, то, согласно приметам, надо готовиться к ранней и холодной осени. Кроме этого, можно продолжать собирать травы и листья на зиму, потому что в это время они считаются целебными.

В старину женщины пекли пироги с капустой и угощали ими бедных, путников и родных. Детей в этот день нужно угостить кусочком свежей капусты, чтобы они лучше учились.
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Что нельзя делать 9 августа 2024

Домашней работой или тяжелым трудом в этот день не занимаются. Все свое время необходимо посвятить заботе о своём здоровье и молитве.

Нельзя выходить в поле, косить траву. В старину считали, что в этот день во время огородных и полевых работ может ударить молния.

Перевозку сена переносили на другой день, а также не занимались зерном. В старину в праздник несколько колосьев относили в храм, чтобы освятить и оставить на зиму дома. Считалось, что это принесёт благополучие и удачу.

Оставаться равнодушным к бедам других людей нельзя, а также отказывать в помощи нуждающимся и просящим. В этот день не стоит пересчитывать мелочь, так как это может навлечь финансовые трудности.
Фото: iStock/kuzina1964

Приметы на погоду на 9 августа

— Если муравьи заделывают вход в муравейник, то скоро пойдут дожди.

— Если утки плещутся в воде и громко крякают, то погода испортится.

— Если кузнечики начали громко стрекотать, будет стоять сухая и жаркая погода в ближайшие дни.

— Если вечером стали летать навозные жуки, то можно продолжать радоваться хорошей погоде.

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