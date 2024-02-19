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Строительная готовность поликлиники в посёлке Заречье превысила 80%

19 февраля 2024, 10:09
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику, рассчитанную на 300 посещений в смену, возводят на территории жилого комплекса «Заречье Парк» в посёлке Заречье Одинцовского городского округа, строительная готовность объекта составляет уже 82%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас на объекте завершены черновые отделочные работы и начинаются чистовые. Монтаж внутренних инженерных сетей близок к завершению, а в начале марта строители планируют приступить к устройству наружных инженерных сетей. Фасадные работы завершат при наступлении благоприятных погодных условий. Строительство идёт в графике», — отмечается в сообщении.
Общая площадь четырёхэтажной поликлиники составляет около 3,4 тыс. квадратных метров. Здесь будут кабинеты врачей и процедурные кабинеты, а также кабинет неотложной помощи и аптечный киоск.


Рядом со зданием будет обустроена парковка на 27 машин, прилегающую к поликлинике территорию благоустроят и озеленят.

Сдать поликлинику в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2024 года.

Медучреждение возводится за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#поликлиника
#строительство
#одинцовский городской округ
#минжилполитики мо
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Объявлен график работы МФЦ Подмосковья в праздничные дни февраля и марта
19 февраля 2024, 09:38

Фото: Фотобанк МО/Оксана Калмыкова

Все подмосковные центры «Мои документы» будут закрыты в День защитника Отечества и Международный женский день, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«23 февраля и 8 марта во всех отделениях МФЦ региона объявлены нерабочими днями», — говорится в сообщении.
При этом в дни, предшествующие праздникам, сокращённый режим не вводится, все отделения будут работать по штатному расписанию четверга. 24 февраля и 9 марта работа подмосковных МФЦ также будет проходить в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что во всех отделениях МФЦ Московской области принимают заявления о голосовании на выборах президента Российской Федерации по месту пребывания.

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#мфц
#график
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье выделили более 1,3 млрд рублей на выплаты беременным и детям до трёх лет
19 февраля 2024, 09:34

Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

Беременным и кормящим жительницам Московской области, а также детям до трёх лет регион предоставляет ежемесячные выплаты на питание, в 2024 году на эти цели выделили более 1,3 млрд рублей. Об этом рассказала член комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова, передаёт пресс-служба регионального парламента.
«В этом году из бюджета области на выплаты на питание выделено свыше 1,3 млрд рублей. (…) В прошлом году выплату на питание оформили почти 280 тысяч жительниц Подмосковья», — добавила Карзубова.
Она также сообщила, что более 308 млн рублей в текущем году выделено на единовременное пособие при рождении ребёнка, которое предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

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#выплаты
#льготы
#пособие
#московская область
#подмосковье
#соцподдержка
#мособлдума
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Житель Багамских островов при разводе выдвинул невероятное требование
Daily Star: На Багамах мужчина при разводе потребовал от жены вернуть ему почку
19 февраля 2024, 07:05

Фото: iStock/Vimvertigo

Доктор Ричард Баутиста, проживающий на Багамских островах, во время бракоразводного процесса потребовал от супруги, чтобы она вернула ему ранее пересаженную ей почку, или же заплатила компенсацию в размере 1,2 млн фунтов стерлингов (около $1,5 млн). Об этом пишет издание Daily Star.
По словам Баутисты, они поженились в 1990 году и родили троих детей, но после того, как у его жены обострились проблемы со здоровьем, следом за ними возникли и проблемы в браке.

В 2001 году он принял судьбоносное решение любезно пожертвовать одну из своих почек жене после того, как она перенесла две неудачные операции по трансплантации.

«Моей первоочередной задачей было спасти ее жизнь. Вторым бонусом было изменить брак», — отметил доктор Баутиста.

Однако, несмотря на фактическое спасение её жизни, супруга подала на развод спустя четыре года. После этого разгневанный Ричард потребовал от жены, чтобы она либо вернула ему почку, либо выплатила 1,2 млн фунтов стерлингов (1,5 млн долларов).

Комментируя это требование, судья по брачным спорам Джеффри Гроб сказал, что «попытки ответчика добиться денежной компенсации не только противоречат предписаниям закона, но и, возможно, могут подвергнуть ответчика уголовному преследованию».

В итоге ни одно из требований доктора Баутисты не было удовлетворено, и в 10-страничном решении Верховный суд округа Нассау отклонил его просьбу.

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#развод
#суд
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«Известия»: Польские фермеры блокируют вагоны с украинским зерном
19 февраля 2024, 05:36

Фото: iStock/Stadtratte

Польские фермеры начали блокировать железнодорожные составы с украинским зерном, пишут «Известия». Местные СМИ также сообщают, что поляки перекрывают проезд пассажирских автобусов рядом с польско-украинской границей.
В свою очередь, в Государственной таможенной службе Украины сообщили о том, что На автомобильном направлении движение грузовиков в обе стороны полностью заблокировано.



Напомним, в пятницу, 9 февраля, начался протест польских фермеров по территории всей страны. Одно из главных требований протестующих заключается в прекращении импорта сельскохозяйственной продукции из соседнего государства.
Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Европейского союза.

В декабре минувшего года Владимир Зеленский подтвердил, что между Украиной и Польшей возник серьёзный конфликт. Украинский президент отметил, что страна потеряла сотни миллионов долларов и урожай из-за блокады Польши. Зеленский уточнил, что всегда защищает интересы своего государства, но в данной ситуации польские политики направили политический сигнал, не позволив вывести зерно.

При этом Зеленский подчеркнул, что блокада имела негативные последствия для самой Польши, поскольку Украина воспользовалась коридором в Румынии и Молдавии для отправки зерна.

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#фермер
#польша
#украина
#зерно
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«Я призываю законы поменять»: Симоньян предложила изменить правила о гражданстве
Маргарита Симоньян предложила давать гражданство РФ по этническому признаку
19 февраля 2024, 04:19

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призывает перестать стесняться слова «русский» и законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников за пределами страны. Об этом она заявила в эфире «Вечера с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Она привела в пример случай, когда 17-летний парень «ввязался в драку, оскорбил, ударил ветеранов СВО или кого-то еще». При этом, по словам журналистки, выясняется, что он получил гражданство год или полгода назад.

Маргарита Симоньян отметила, что иногда МВД и другие структуры «просто когтями добывают» гражданство нашим русским людям, некогда уехавшим в Казахстан по комсомольской стройке. Она призвала изменить законы РФ таким образом, чтобы давать гражданство России по этническому признаку.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила давать ребенку российское гражданство вне зависимости от места его рождения, если гражданство РФ есть у одного из родителей. При этом согласие родителя-иностранца на получение ребенком российского гражданства не будет являться обязательным.

В 2023 году в России вступил в силу новый федеральный закон о гражданстве, упрощающий получение паспорта страны для некоторых претендентов и вводящий процедуру прекращения гражданства взамен института отмены решений о его предоставлении.

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#гражданство
#россия
#закон
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В Петербурге пьяная няня бросила больного ребёнка одного в подъезде
78.ru: Обнажённый ребёнок остался один в подъезде из-за действий его пьяной няни
19 февраля 2024, 02:22

Фото: iStock/mactrunk

Жители петербургского жилого комплекса «Лондон-Парк» нашли в парадной раздетого догола и одинокого ребёнка, сообщает портал 78.ru, Уточняется, что это произошло в результате того, что малыша бросила его няня, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.
Прежде чем мама малютки узнала о произошедшем, местные жители устроили настоящее расследование с обходом квартир на этаже. Охрана жилого комплекса сразу же вызвала сотрудников полиции. Сейчас малыш уже одет и ждёт родителей в отделении.



Известно, что ребёнок болен шизофренией и почти не разговаривает, , а няня, которая должна была следить за ним, работает без заключения какого-либо договора. Теперь мать малыша сможет забрать его домой только совместно с представителями органов опеки Санкт-Петербурга.

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#дети
#пьянство
#санкт-петербург
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Sabah: Власти Турции запретили отмечать в частных школах Пасху и Рождество
19 февраля 2024, 01:09

Фото: iStock/erkan523

Власти Турции запретили отмечать в частных школах страны праздники, противоречащие турецким национальным ценностям — такие как Пасха, Хэллоуин, католическое Рождество и другие. Об этом сообщает газета Sabah.
«В частных школах запрещено проводить мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников», — говорится в постановлении министерства образования Турции, которое опубликовал официальный правительственный вестник Resmi Gazete.

Кроме того, согласно постановлению, будут созданы «центры социальной деятельности и развития», которые призваны способствовать социальному, культурному, художественному и спортивному развитию студентов — в дополнение к академическому прогрессу.

Турецкие власти приняли такое решение после жалоб от родителей на празднование западных праздников в школах. В декабре 2023 года учебным заведениям разослали предупреждения относительно торжеств, которые считаются «несовместимыми с национальной идентичностью Турции».
Турция остается самым востребованным зарубежным направлением
Ранее стало известно о том, что Турция вводит плату за посещение иностранцами мечети Айя-София в Стамбуле. с 15 января 2024 года. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, плата будет взиматься с иностранцев, а для граждан Турции вход в мечеть останется свободным. В настоящее время стоимость не определена.

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#школы
#турция
#праздники
#запрет
#рождество
#пасха
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Уровень бедности в Аргентине достиг максимума за последние 20 лет
Reuters: Более 57 процентов аргентинцев живут за чертой бедности
18 февраля 2024, 23:41

Фото: iStock/HStocks

Уровень бедности в Аргентине в январе 2024 года достиг 57,4%, что является самым высоким показателем по крайней мере за последние 20 лет. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отчёта, составленного Католическим университетом Аргентины (UCA).
Согласно этому документу, девальвация песо (национальная аргентинская валюта), которую провёл после своего вступления в должность президента страны либертарианец Хавьер Милей, а также последовавшее за этим повышение цен только подстегнули уровень бедности.

«Истинное наследие кастовой модели: шестеро из каждых 10 аргентинцев бедны», – так прокомментировал в своих социальных сетях отчёт UCA сам Хавьер Милей.

В декабре минувшего года новое аргентинское правительство под его руководством объявило о начале масштабных экономических реформ и борьбе со льготами для политических династий Аргентины, которые Милей называет «кастой».
Напомним, что при вступлении в должность Хавьер Милей публично пообещал «долларизировать» национальную экономику и обуздать инфляцию, которая к тому моменту достигала 200%.

Первым шагом явилась девальвация песо по отношению к американскому доллару на 54 процента, что вкупе с дальнейшим ростом цен вызвало резкое падение дохода аргентинцев и увеличение уровня бедности до показателя в 49,5% (на тот момент). Кроме того, правительство Милея объявило о сокращении субсидий на энергетику и транспорт, а также повышении налогов ради достижения бюджетного баланса.

Власти перешли к жёсткой экономии во всех сферах. Были урезаны затраты на правительство, вместо 18 министерств осталось только девять, сократилось и число персонала в ведомствах. Среди 300 поправок к законам и нормативным актам, подготовленных Милеем, запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен и невмешательство правительства в некоторые отрасли, например, винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие.

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#аргентина
#бедность
#экономика
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Дипмиссия России рассказала о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле
Посольство РФ: ситуация на Шри-Ланке стабильная после инцидента в отеле
18 февраля 2024, 19:56

Фото: istockphoto / MariusLtu

Ситуация на Шри-Ланке не опасна жизни и здоровью отдыхающих, которые могут спокойно продолжить жизнь на острове. Об этом сообщают в телеграм-канале посольство РФ после информации об инциденте с россиянами в местном отеле.
Также, посольство России порекомендовало россиянам, проживающим на постоянной основе на Шри-Ланке, подумать над возвращением на родину.

В посольстве России на Шри-Ланке 18 феврале заметили случай, произошедший в ночь на 15 февраля с тремя туристами из России в отеле, находящимся в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки.

Уточняется, со слов российских гражданок, что работники отеля ведут себя неподобающе, из-за чего и произошла драка.

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#туристы
#посольство
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