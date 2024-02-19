Строительная готовность поликлиники в посёлке Заречье превысила 80%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Поликлинику, рассчитанную на 300 посещений в смену, возводят на территории жилого комплекса «Заречье Парк» в посёлке Заречье Одинцовского городского округа, строительная готовность объекта составляет уже 82%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас на объекте завершены черновые отделочные работы и начинаются чистовые. Монтаж внутренних инженерных сетей близок к завершению, а в начале марта строители планируют приступить к устройству наружных инженерных сетей. Фасадные работы завершат при наступлении благоприятных погодных условий. Строительство идёт в графике», — отмечается в сообщении.Общая площадь четырёхэтажной поликлиники составляет около 3,4 тыс. квадратных метров. Здесь будут кабинеты врачей и процедурные кабинеты, а также кабинет неотложной помощи и аптечный киоск.
Сдать поликлинику в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2024 года.
Медучреждение возводится за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
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