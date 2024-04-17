В красногорском ЖК «Город в лесу» открылся детский сад

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Новый детский сад заработал в жилом комплексе «Город в лесу» в посёлке Отрадное городского округа Красногорск, юных воспитанников, их родителей и сотрудников поздравила первый замглавы округа Наталья Тимошина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«От имени Дмитрия Владимировича (главы округа Дмитрия Волокова — прим. ред.) хочу поздравить с этим замечательным днём и поблагодарить строителей, которые сдали этот детский сад в срок», — сказала Тимошина.Детский сад, получивший название «Звёздочка», рассчитан на 350 воспитанников. В здании просторные игровые комнаты, уютные спальни, есть залы для занятий спортом и музыкой, столовая с кухней и медпункт.
Сейчас в детский сад выдано 200 направлений. Первые занятия провели сегодня, однако в штатном режиме учреждение заработает с завтрашнего дня.
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