В Химках построят современный жилой район с тремя детсадами, школой и поликлиникой

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Современный жилой район с объектами социальной инфраструктуры и квартирами для переселенцев из аварийных домов построят на Рабочей улице в Химках в рамках реновации, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый район будет построен на территории нежилой застройки общей площадью 31,28 га, Десять процентов от возведённого жилья передадут для переселенцев из аварийных домов», — говорится в сообщении.По договору о комплексном развитии территории застройщик — ГК «Самолёт» — возведёт в районе школу на 1650 мест и три детских сада, рассчитанных на 800 воспитанников. Кроме того, в районе будет построено почтовое отделение, МФЦ и поликлиника на 215 посещений за смену, а также опорный пункт полиции.
Отмечается, что 20 тысяч квадратных метров будет построено под коммерческие предприятия — магазины, кафе, салоны красоты и пр. Будет таже построены многоуровневые и подземные паркинги, а во дворах обустроят детские и спортивные площадки.
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Лев Каштанов