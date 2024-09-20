Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Ленинском округе достигла 80%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Горки Парк» в Ленинском городском округе, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 80%, сдать новую школу в эксплуатацию планируют до конца текущего года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Завершено устройство фасада здания, окончена черновая отделка помещений и почти наполовину выполнена чистовая отделка. Здание подключено к внешним инженерным сетям, смонтированы внутренние инженерные системы. На пришкольной территории ведётся установка малых архитектурных форм. Скоро рабочие приступят к озеленению», — говорится в сообщении.В школе общей площадью 13,7 тысяч квадратных метров расположены учебные кабинеты, мастерские, помещения для продлёнки и кружков, три спортивных зала, актовый зал, библиотека, столовая с кухней и комната ожидания для родителей при входе в здание. На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро.
Строительство школы ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
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