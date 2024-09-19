Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Впереди тотальное обновление: в Сергиевом Посаде рассказали о будущем города

Впереди тотальное обновление: в Сергиевом Посаде рассказали о будущем города

19 сентября 2024, 13:44
Фото: iStock/saiko3p

Фото: iStock/saiko3p

Оригинал
Масштабные работы по обновлению инфраструктуры и воссозданию исторического облика города проведут в Сергиевом Посаде, для реализации проекта по указу президента России Владимира Путина создан специальный фонд. В состав архитектурно-художественного совета фонда вошла председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского округа Рита Тихомирова, она рассказала о своих задачах в этой институции, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Совет депутатов — это как раз тот орган, который представляет интересы жителей городского округа. Депутаты должны, даже обязаны обеспечить соблюдение интересов города. Это наша фактическая задача. И мы ежедневно это делаем. Контактируем с жителями. Особенно в той части, которая касается масштабных изменений. А это важное дело как раз и предстоит Сергиеву Посаду в будущем. Поэтому я считаю своё включение в состав совета фонда логичным», — сказала Тихомирова.
Она поблагодарила президента страны Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва за внимание к городу и рассказала о намеченных работах.



«Восстановление исторического облика Сергиева Посада — это очень важное дело. Все изменения прорабатывались не один год. Историческое восстановление невозможно без обновления коммуникаций. Согласно поручению Президента, Сергиев Посад ждёт тотальное обновление. В городе будет реконструирована система водоснабжения, водоотведения, сейчас идёт строительство новых очистных сооружений, очень современных. Предусмотрено строительство системы ливневой канализации. Сейчас проще сказать, что не будет модернизировано в Сергиевом Посаде, чем перечислить всё то, что ждёт обновление», — подчеркнула депутат.
Ранее сообщалось, что в состав архитектурно-художественного совета фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад, вошли вице-президент Союза архитекторов России Георгий Солопов, председатель совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Рита Тихомирова, ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и другие.

Читайте также:

Путин поручил перенести грузовой терминал из центра Сергиева Посада

Путин дал поручения по строительству вокзала в Сергиевом Посаде

Путин поручил создать фонд для сохранения исторического облика Сергиева Посада
#сергиев посад
#реконструкция
#совет депутатов
#владимир путин
#михаил мишустин
#андрей воробьёв
В России запущен обучающий онлайн-курс «ТропаМИРоссии»
19 сентября 2024, 13:51

Фото: istockphoto/Wojciech Kozielczyk

В России с 23 июля запущен обучающий онлайн-курс в рамках Всероссийского проекта «ТропаМИРоссии». Он создан автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Онлайн-курс будет проходить в формате открытого обучения с участием профильных специалистов и экспертов для широкой целевой аудитории: студентов, представителей региональных органов исполнительной власти, представителей туристической индустрии и бизнеса, преподавателей профильных программ обучения в образовательных организациях, строителей, архитекторов и других профильных специалистов по развитию активного туризма.

Основной задачей проекта будет рассказать широкой аудитории об инструментах и механизмах создания национальной системы туристических троп, поделиться знаниями и опытом по созданию фрагментов троп в России.

Видеоуроки будут выходить каждую неделю по вторникам и четвергам в 14:00. После каждого урока учеников ждут тесты для проверки полученных знаний, а также чек-листы и ключевые выводы по каждой теме.

Лекции доступны на странице https://asi.ru/leaders/initiatives/tourism/trails/.

Читайте также:

В России запустили онлайн-курс по развитию туристических троп

Представителей сельского туризма приглашают поучаствовать в конкурсе «ТУРФЕРМА»

Три подмосковных участника вышли в гранд-финал проекта «Мастера гостеприимства»
#проверки
#курс
#онлайн
#тесты
#туризм
#уроки
#проект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Физик Юрасов заявил о перспективах развития нанотехнологий в России
19 сентября 2024, 13:47

Фото: iStock/AnuchaCheechang

Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов раскрыл перспективы развития нанотехнологий в России.
Так, по его словам, сейчас ведётся разработка первой отечественной установки литографии для производства микроэлектроники.

«Нанотехнологии — это новое направление науки и технологий, активно развивающееся в последние десятилетия. Оно включает в себя создание и использование материалов, устройств и технических систем, функционирование которых определяется упорядоченными фрагментами наноструктуры размером от 1 до 100 нанометров», — прокомментировал в беседе с RT Юрасов.

До этого стало известно, что Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) МИФИ откроет Центр развития инженерных компетенций для детей дошкольного возраста.

«27 сентября состоится открытие Центра развития инженерных компетенций «Квант», созданного НИЯУ МИФИ при поддержке госкорпорации «Росатом». Вести занятия в «Кванте» будут преподаватели университета и университетского лицея, а учиться – дети от четырех до семи лет», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы вуза.

Ранее в Массачусетском институте технологии состоялась 34-я церемония награждения Шнобелевской премией, которая вручается за достижения, вызывающие сначала смех, а затем глубокие размышления.

Читайте также:

На Земле началась магнитная буря, близкая к максимальному уровню

Дыхание через анус, испуганные коровы и пьяные черви: чем удивила Шнобелевская премия 2024 года

Открытый космос и огромные деньги: как миллиардер Джаред Айзекман стал первым космическим туристом
#деньги
#дети
#университет
#технологии
#разработка
#наука
#россия
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стартовал отборочный этап Чемпионата «IT-Планета Профессионалы 2024»
19 сентября 2024, 13:33

Фото: iStock/oatawa

1 августа в России стартовали отборочные этапы двух новых инициатив: Чемпионата для специалистов уровня middle и junior+ «IT-Планета Профессионалы 2024» и Открытого конкурса для педагогов и наставников «Активное IT-образование 2024». Об этом сообщает АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
Уточняется, что мероприятие проводится с целью поддержки профессионалов и начинающих в сфере разработки, а также вовлечения молодёжи в изучение российских информационных технологий.

Организатором выступают АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» и российский разработчик программного обеспечения СберТех и платформы для работы с исходным кодом GitVerse и российской платформы инновационных соревнований Braim.

Общий призовой фонд составляет четыре миллиона рублей. Чемпионат включает в себя три конкурса. Отборочные этапы проходят в разные сроки, чтобы как можно больше специалистов могли попробовать свои силы.

Отборочные этапы Чемпионата и Открытого конкурса проходят в онлайн-формате на инновационной платформе Braim.org, участие бесплатное.


Читайте также:

Названа наиболее перспективная работа 2024 года в России

Россияне назвали предпочтительные профессии для своих детей

В Подмосковье более чем в два раза увеличат число кластеров «Профессионалитета»
#подмосковье
#работа
#планета
#разработки
#фонд
#онлайн
#профессии
#чемпионат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области построили 12 тротуаров к медучреждениям
19 сентября 2024, 12:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Двенадцать тротуаров к медицинским учреждениям построили на региональных дорогах в десяти округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Для комфорта пешеходов работы провели в десяти округах — всего построили 12 тротуаров к поликлиникам, ФАПам, амбулаториям, больницам. Общая протяжённость новых тротуаров составила более 15 километров», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Тротуары были построены, в частности, в Орехово-Зуевском округе, Балашихе, Коломне, Чехове и ряде других округов. В настоящее время продолжается строительство тротуаров к фельдшерско-акушерским пунктам в деревне Судислово округа Шаховская и егорьевском селе Саввино.

Обустройство тротуаров проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Читайте также:

В Подмосковье отремонтировали и восстановили знаки на шести дорогах

Объездную дорогу в Тучково планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году

В Подмосковье с начала года отремонтировали более 50 светофоров
#минтранс мо
#тротуары
#строительство
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции в России
19 сентября 2024, 12:29

Фото: istockphoto/AEKACHAI LUNGMIN

Федеральная антимонопольная служба РФ направила предупреждение компании АО «ТК "Мегаполис"». Эта фирма является крупнейшим в России поставщиком табачной продукции.
Причиной этого стали жалобы участников отраслевого рынка на действия руководства компании, сообщается на сайте ведомства. Поясняется, что при выполнении договоров поставки фирма АО «ТК "Мегаполис"» навязывала контрагентам заведомо невыгодные условия.

В частности возможность постоплаты предоставлялась только в случае приобретения дополнительных объёмов продукции. При этом на сайте компании о таких условиях ничего не говорилось. В ФАС предупредили компанию о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушений антимонопольного законодательства.

Читайте также:

Крупные ритейлеры поддержали предложение ФАС о снижении цен на ряд моделей

ФАС приостановила закупки дженерика против ВИЧ после жалобы британского холдинга

ФАС выявлены медицинские картели при поставках для нужд реабилитации солдат СВО
#жалобы
#фас
#компании
#поставки
#предупреждение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках построят воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест
19 сентября 2024, 12:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест, в состав которого войдёт школа и детский сад, появится на территории жилого комплекса «Новогорск Парк» в городском округе Химки, под реализацию проекта отдан расположенный в ЖК недострой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Детали проекта обсудили с представителями подрядчика и Мостройкомплеса Московской области муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Владислав Мирзонов.

«Здание долгое время носило статус недостроя. В настоящее время решаются вопросы планировочных и архитектурных решений», — отметил Руслан Шаипов.
Он отметил, что депутаты округа будут вместе с родителями контролировать ход строительства.

По плану, площадь воспитательно образовательного центра составит свыше 5 тыс. квадратных метров. На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки. Завершить строительство должны к началу 2026 года.

Читайте также:

В посёлке Восход стартовал капремонт школы 1965 года постройки

В Дедовске проведут реконструкцию ВЗУ

В Старой Купавне построили два дома для переселенцев из аварийного жилья
#химки
#недострой
#строительство
#детский сад
#детсад
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД: Контроль за экзаменами по русскому языку у мигрантов нелегитимный
19 сентября 2024, 12:17

Фото: istockphoto/shironosov

Контроль за экзаменами по русскому языку у мигрантов не является легитимным, однако у властей нет другого пути, сказал в беседе с изданием «Коммерсантъ» замминистра внутренних дел Александр Горовой.
«Эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли», — сказал собеседник.
Отмечено, что власти навели порядок в плане контроля по проведению экзамена по русскому языку для мигрантов, из процесса убраны недобросовестные посредники. В частности, с 25 марта этого года в пунктах проведения экзамена полиция следит за процедурой, сличая персональную информацию участников экзамена и выявляя возможные подмены.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря сего года в авиагаванях столицы въезжающих в РФ иностранных граждан в рамках эксперимента будут проверять по дактилоскопии и фотографиям.

Читайте также:

МВД: Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться и водить автомобили

Мигрант написал религиозные лозунги на Аничковом дворце Санкт-Петербурга

В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья мигрантов
#россия
#мвд
#экзамены
#русский язык
#мигранты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как повлияло на состояние Бакальчук слияния Wildberries с Russ
Forbes: состояние Бакальчук сократилось почти вдвое после слияния с Russ
19 сентября 2024, 12:14

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

После слияния Wildberries с оператором наружной рекламы Russ состояние основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук сократилось почти в два раза. Об этом пишет журнал Forbes.
«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ, стоимостью около $3,4 млрд. Ее чистая стоимость снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд», — говорится в статье.

Кроме того, на состояние Татьяны Бакальчук повлиял и курс рубля, однако при всем этом основательница Wildberries остается самой богатой женщиной России, отмечает издание.

5 августа маркетплейс Wildberries официально объединился с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ».

ООО «РВБ» была учреждена Wildberries и Russ в начале июля этого года. 65% компании принадлежат маркетплейсу, а остальные 35% – рекламной фирме. Генеральным директором назначен Роберт Мирзоян, который по совместительству является исполнительным директором группы Russ.

Читайте также:

Бакальчук указал на угрозу для жены после его отстранения от управления Wildberries

Бакальчук рассказала о ребрендинге Wildberries

«ВБ Девелопмент» Бакальчука задолжало Wildberries более 30 млрд рублей
#женщина
#курс
#компании
#курс рубля
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Регоператор Подмосковья провёл экологическую игру на праздничном мероприятии «ЭкоДвор»
19 сентября 2024, 12:11

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На семейном дворовом празднике собралось около 100 участников, где региональный оператор Алексинского кластера организовал площадку для проведения экологической игры «ЭкоКорнХол», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Участники учились правильно сортировать отходы, попадая в мишени, которые символизировали контейнеры для вторсырья и смешанных отходов.

Синий контейнер предназначен для сухих отходов (пластик, бумага, металл, стекло и тетрапак), а серый — для смешанных отходов (предметы личной гигиены, остатки пищи и неперерабатываемая упаковка).

Дети и родители окунулись в атмосферу праздника, участвовали в экологическом квесте, получали призы, наслаждались аквагримом и мастер-классами.

Региональные операторы по утилизации твёрдых бытовых отходов Алексинского и Воскресенского регионов разработали обширную программу экологического просвещения, нацеленную на уменьшение потребительского спроса и развитие экологической сознательности среди населения.

Чтобы стать участником программы, нужно сообщить о своём желании через официальные страницы региональных операторов «ЭкоПромСервис» и «ЭкоЛайн-Воскресенск» в социальных сетях или по электронной почте.
Дети и родители погрузились в атмосферу праздника, принимали участие в экологическом квесте, получали призы, наслаждались аквагримом и мастер-классами.

Читайте также:

Образовательная игра «ЖЭКА» научит управлять жильём и основам экономии

В Подмосковье начался конкурс субботников

Экоактивисты из Московской области провели уборку в городах Золотого кольца России
#подмосковье
#контейнеры
#пластик
#игра
#отходы
#солнечногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате