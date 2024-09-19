Впереди тотальное обновление: в Сергиевом Посаде рассказали о будущем города

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Масштабные работы по обновлению инфраструктуры и воссозданию исторического облика города проведут в Сергиевом Посаде, для реализации проекта по указу президента России Владимира Путина создан специальный фонд. В состав архитектурно-художественного совета фонда вошла председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского округа Рита Тихомирова, она рассказала о своих задачах в этой институции, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Совет депутатов — это как раз тот орган, который представляет интересы жителей городского округа. Депутаты должны, даже обязаны обеспечить соблюдение интересов города. Это наша фактическая задача. И мы ежедневно это делаем. Контактируем с жителями. Особенно в той части, которая касается масштабных изменений. А это важное дело как раз и предстоит Сергиеву Посаду в будущем. Поэтому я считаю своё включение в состав совета фонда логичным», — сказала Тихомирова.Она поблагодарила президента страны Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва за внимание к городу и рассказала о намеченных работах.
«Восстановление исторического облика Сергиева Посада — это очень важное дело. Все изменения прорабатывались не один год. Историческое восстановление невозможно без обновления коммуникаций. Согласно поручению Президента, Сергиев Посад ждёт тотальное обновление. В городе будет реконструирована система водоснабжения, водоотведения, сейчас идёт строительство новых очистных сооружений, очень современных. Предусмотрено строительство системы ливневой канализации. Сейчас проще сказать, что не будет модернизировано в Сергиевом Посаде, чем перечислить всё то, что ждёт обновление», — подчеркнула депутат.Ранее сообщалось, что в состав архитектурно-художественного совета фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад, вошли вице-президент Союза архитекторов России Георгий Солопов, председатель совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Рита Тихомирова, ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и другие.
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