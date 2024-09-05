Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Мытищах достигла 50%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в деревне Сухарево городского округа Мытищи, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 50%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте, расположенном на Школьной улице, ведутся фасадные и кровельные работы, идёт монтаж отопления, водоснабжения, вентиляции и системы электроснабжения, а также отделка помещений. На пришкольной территории продолжается благоустройство и установка спортивной площадки», — говорится в сообщении.Согласно проекту, площадь школы составляет 17,7 тыс. квадратных метров. Там разместятся учебные кабинеты и лаборатории, библиотечно-информационный центр с IT-зоной, актовый зал и многофункциональные спортзалы. Сдать новую школу в эксплуатацию планируется в 2025 году.
Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Образование».
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