Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Мытищах достигла 50%

В России всё больше детей называют себя квадроберами. Суть такого явления в том, чтобы надевать маски или костюмы животных и имитировать их повадки, бегая на четвереньках и издавая различного рода звуки. Некоторые ребята воспринимают это как безобидное хобби и игру, другие же — как образ жизни, который уже становится серьезной проблемой для родителей и окружающих.