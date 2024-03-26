Строительная готовность школы на 1170 мест в Люберцах достигла 73%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1170 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Люберцы парк» в городском округе Люберцы, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 73 процента, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас рабочие монтируют фасад и внутренние инженерные системы. Кроме того, ведётся отделка внутренних помещений», — говорится в сообщении.В школе предусмотрены стандартные и специализированные кабинеты, специально оборудованные для занятий химией, биологией, информатикой и физикой, а также спальни-игровые для групп продлённого дня и е помещения для кружков. Проектом предусмотрен также актовый зал на 500 зрителей, залы для занятий спортом и хореографией, столовая и медпункт.
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Лев Каштанов