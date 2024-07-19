Строительная готовность школы на 1550 мест в Ленинском округе превысила 85%

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 1550 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, а настоящее время строительная готовность объекта составляет свыше 85 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте завершают фасадные работы. Ведётся монтаж инженерных сетей и отделка помещений, а также сборка и расстановка мебели. На пришкольной территории проводится благоустройство. В работах задействованы 330 человек, используется десять единиц спецтехники», — говорится в сообщении.Школа разделена на два блока — для младшеклассников на 600 мест и для учеников средней и старшей школы на 950 мест. Общая площадь здания составляет 23,5 тыс. квадратных метров.
Сдать новую школу в эксплуатацию должны до начала учебного года.
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Лев Каштанов